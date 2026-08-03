Ο Παναιτωλικός παρουσίασε τις νέες του εντυπωσιακές εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, οι οποίες ξεχωρίζουν για τον ανάγλυφο Τίτορμο.

Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός παρουσίασε δύο από τις τρεις εμφανίσεις του για την ερχόμενη σεζόν. Στις νέες φανέλες της «Errea» δεσπόζεο ο Τίτορμος, ο οποίος είναι ανάγλυφος.

Η πρώτη εμφάνιση είναι κίτρινη με μπλε λεπτομέρεις και η δεύτερη μπλε με κίτρινες πινελιές, ενώ η τρίτη θα αποκαλυφθεί στο φιλικό με την Τρουά στη Γαλλία.

Οι φανέλες θα είναι διαθέσιμες στο Titormos Store μετά τα αποκαλυπτήρια του πελώριου αγάλματος του Τίτορμου στην κεντρική είσοδο του γηπέδου.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Λίγο πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, η ομάδα παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την errea, με έναν πρωτότυπο τρόπο: Οι φίλοι της ομάδας προσκλήθηκαν στην πρώτη ανοικτή προπόνηση στο «σπίτι μας» στο γήπεδο Παναιτωλικού. Εκεί τους περίμενε η έκπληξη καθώς οι ποδοσφαιριστές μας εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας (σε δύο γκρουπ) τις δύο εμφανίσεις κίτρινη - μπλε.

Η φετινή φανέλα διατηρεί ζωντανή τη σύνδεσή της με το παρελθόν, την ιστορία και τις αξίες του Συλλόγου. Στο μπροστινό μέρος δεσπόζει το έμβλημα του Παναιτωλικού, ο ΤΙΤΟΡΜΟΣ, πλαισιωμένος από την πλήρη ονομασία του Συλλόγου: «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος». Μια αναφορά που παραπέμπει απ’ ευθείας στις ρίζες και αναδεικνύει το όραμα και τις αρχές με τις οποίες ιδρύθηκε ο Σύλλογος και τις οποίες εξακολουθεί να υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Η πρώτη εμφάνιση διατηρεί το διαχρονικό κίτρινο χρώμα, με μπλε λεπτομέρειες στον λαιμό, στις άκρες των μανικιών και στα πλαϊνά της φανέλας.

Στη δεύτερη εμφάνιση κυριαρχεί το μπλε χρώμα, το οποίο συνδυάζεται με διακριτικές κίτρινες πινελιές, δημιουργώντας μια δυναμική και ισορροπημένη αισθητική.

Η τρίτη, ουδέτερη εμφάνιση, θα φορεθεί και παρουσιαστεί στον πρώτο αγώνα που θα δώσει ο Παναιτωλικός επί Γαλλικού εδάφους, στη φιλική αναμέτρηση με την ESTAC Troyes στις 14 Αυγούστου».