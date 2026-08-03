Ξεχωριστή η σημερινή μέρα (Δευτέρα 3/8) για τους φίλους του Παναιτωλικού που καλούνται απόψε το βράδυ στο γήπεδο για να ζήσουν μεταξύ άλλων μια ξεχωριστή στιγμή με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου!

Τι κι αν βρισκόμαστε στον πιο καυτό μήνα του καλοκαιριού και το μυαλό όλων είναι σε παραλίες και δροσερές βουτιές στη θάλασσα; Στο Αγρίνιο αφήνουν στην άκρη όλα αυτά και κινούνται σε ρυθμούς Παναιτωλικού. Περίπου 3 εβδομάδες πριν από την σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Superleague, σημερινή μέρα έχει άκρως… κυανοκίτρινο χρώμα, καθώς μεταξύ άλλων πρόκειται για μια ιστορική μέρα του συλλόγου που τον περασμένο Μάρτιο συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής.

Συγκεκριμένα στις 8.30 το βράδυ στον περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου (έξω από την μπουτίκ) θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Τίτορμου. Ένα άγαλμα ύψους 4 μέτρων, ο μυθικός ήρωας που αποτελεί το έμβλημα του συλλόγου, στο εξής θα στέκει με μεγαλοπρέπεια και θα είναι… άγρυπνος φρουρός στο «κλουβί» του Παναιτωλικού.

Πρόκειται φυσικά για μια ξεχωριστή στιγμή, ενταγμένη στις εκδηλώσεις για τον «Παναιτωλικό αιώνα» και για τον λόγο αυτό με ανακοίνωσή της η Αγρινιώτικη ΠΑΕ καλεί τους φίλους του συλλόγου και γενικά τους δημότες της πόλης να δώσουν δυναμικό παρών στα αποκαλυπτήρια. Κι αν η αποκάλυψη του αγάλματος είναι το κυρίως πιάτο στην… Ημέρα Παναιτωλικού, αυτή αρχίζει με ορεκτικό την ανοιχτή προπόνηση.

Στις 7 το απόγευμα, οι πόρτες του ανακαινισμένου γηπέδου θα είναι ανοιχτές για να υποδεχτούν τον κόσμο προκειμένου να δει την προπόνηση της ομάδας κι από κοντά όλα τα νέα αποκτήματα και γενικότερα μέρος από την δουλειά που κάνουν καθημερινά παίκτες και Αναστασίου στο Emileon!

Το «κυανοκίτρινο» μενού έχει και γλυκό! Όπως ανακοινώθηκε, αμέσως μετά αποκαλυπτήρια του αγάλματος, στην μπουτίκ του συλλόγου (που θα είναι ανοιχτή από τις 3 το μεσημέρι) θα παρουσιαστούν, αλλά παράλληλα θα είναι και προς διάθεση οι νέες φανέλες του συλλόγου που θα φορεθούν στην σεζόν που επίσημα αρχίζει σε λίγες μέρες.

Μάλιστα τα Καναρίνια έδωσαν και μια... πρώτη γεύση ενόψει της παρουσίασης των νέων εμφανίσεων σε ανάρτηση που συνοδεύτηκε με το μήνυμα: «Η χρονιά του ΤΙΤΟΡΜΟΥ».

Αν μη τι άλλο από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το απόγευμα, αλλά και το βράδυ της Δευτέρας έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον στο Αγρίνιο για τον κόσμο του Παναιτωλικού!