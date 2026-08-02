Σούπερ η ΑΕΚ, κορυφαίος ο Πήλιος, ασίστ ο Ρότα και ο Λούκα πήρε τ' «όπλο» του!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την εύκολη επικράτηση της ΑΕΚ (3-0) στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία και για τους πρωταγωνιστές αυτής και τη σημασία - ουσία σε αυτό...

Αναμφισβήτητα η εικόνα της ΑΕΚ στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Σιντ Τρούιντεν ήταν η καλύτερη, ειδικά στο πρώτο 45λεπτο (όπου το 3-0 τελικό σκορ ήταν φτωχό για τη συνολική εικόνα και τις ευκαιρίες που δημιούργησε η πρωταθλήτρια), από όλα τα φιλικά του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Είτε πρόκειται για το πρώτο μισό της δουλειάς επί ολλανδικού εδάφους είτε για το δεύτερο και τελευταίο (ουσιαστικό για το μοντάρισμα), μιας και ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε τη δουλειά στο Άπελντορν και παίρνει το δρόμο της επιστροφής στη βάση της. Σε τούτο το σημείο να θυμίσω ότι οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν τη δυνατότητα ξεκούρασης και να ζήσουν λίγες στιγμές με τα αγαπημένα του πρόσωπα μιας και επιστρέφουν στις προπονήσεις την Πέμπτη το απόγευμα. Κοινώς για την ακρίβεια θα έχουν 3,5 μέρες off για να αποφορτιστούν από ένα απαιτητικό πρόγραμμα δουλειάς που ολοκληρώθηκε με τον αγώνα απέναντι στην βελγική ομάδα...

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να εστιάσουμε στο πρώτο 45λεπτο που συνιστά το καλύτερο φετινό τεστ σε επίπεδο ανταπόκρισης και ποδοσφαιρικής παράστασης από την ΑΕΚ στο φετινό βασικό στάδιο προετοιμασίας. Η ομάδα του Νίκολιτς κυριάρχησε απόλυτα αν εξαιρέσουμε ένα πρώτο αναγνωριστικό κομμάτι του αγώνα και με κορυφαίο όλων τον Σταύρο Πήλιο κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 νωρίς σχετικά στον αγώνα, στο πρώτο 20λεπτο, ενώ δεν θα ήταν υπερβολή να έχει βγει και άλλα τέρματα χάρη στον αριστερό της μπακ: απείλησε άλλη μια φορά με διαγώνιο πολύ όμορφο σουτ και παράλληλα δημιούργησε μια σούπερ φάση με γύρισμα-σέντρα στο κεφάλι του Γιόβιτς. Γενικά η απόδοση του Πήλιου ήταν εξαιρετική (με άριστα ανεβάσματα) στο πρώτο μισό του αγώνα τη στιγμή που η Ένωση πήρε πράγματα (όπως πάντα) και από το δεξί άκρο με τον Ρότα ο οποίος δημιούργησε το 3-0. Χρειάστηκε βέβαια να πάρει το... όπλο του ο Λούκα Γιόβιτς για να αποφύγει σα να μην υπάρχει τον αντίπαλό του και να τελειώσει άψογα με δεξί πλασέ τη μπάλα που του πέρασε ο διεθνής Έλληνας μπακ.

Εξίσου σημαντικό ότι η ΑΕΚ για περισσότερο από μία ώρα ουσιαστικά δέχθηκε μια απειλή με την κεφαλιά του Σολέ, όπου βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακόσια, ο οποίος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είχε ρόλο θεατή και όχι ουσιαστική συμμετοχή. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 63' για να απομακρύνει ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ και να έχει ξανά συμμετοχή στο παιχνίδι! Οι βασικές επιλογές έως και το 65' τα πήγαν περίφημα, ο Δικέφαλος έκανε ομορφιές στο χορτάρι, τη στιγμή που σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης ο Νίκολιτς έκανε αλλαγές και πέρασε τους Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμη, Ζίνι και Ζουμπκόφ αντί Βάργκα, Γιόβιτς, Κοϊτά και Μάγερ όπως ήταν λογικό κι αναμενόμενο... άλλωστε επί της ουσίας εν δυνάμει βασικοί αντικατέστησαν εκείνους που ξεκίνησαν στην 11αδα προκειμένου να υπάρξει συνέχεια και αγωνιστική συνέπεια. Ο Σέρβος τεχνικός τοποθέτησε τον Καλοσκάμη αριστερά στην επίθεση και τον Ζουμπκόφ στα δεξιά...

Εκτός όσων σημειώνω παραπάνω ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στην εικόνα που είχε ο Μαρίν (δένει όλο και περισσότερο με Καϊρίνεν) αλλά και ο Μάγερ με τον Κοϊτά που έβγαλαν καλές συνεργασίες με τους επιθετικούς και ακραίους αμυντικούς και ήταν μόνιμη απειλή για την άμυνα της Σιντ Τρούιντεν. Η ΑΕΚ θα μπορούσε και στο δεύτερο 45λεπτο να βρει τουλάχιστον ένα με δυο τέρματα με πρωταγωνιστές τους Μάγερ, Γιόβιτς, Ζίνι, Ρέλβας, χάρη στην παραγωγή φάσεων από Καλοσκάμη και Ζουμπκόφ... Αν μη τι άλλο έδειξε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας για την περίοδο στην οποία βρίσκεται η Ένωση μιας και σε δέκα μέρες έχει τη πρώτη της υποχρέωση, αυτή του Σούπερ καπ που εννοείται θέλει να κατακτήσει στην Κρήτη με αντίπαλο τον ΟΦΗ και έβγαλε αγωνιστική συνέπεια και τακτική άριστη ανταπόκριση στη βασική της ιδέα (το 4-4-2) που έχουμε γνωρίσει από τη σεζόν που προηγήθηκε και στην οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα!

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη βάση της λοιπόν με ένα τελευταίο φιλικό στο οποίο παίρνει εξαιρετικό βαθμό και θα υπάρχει μια τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της: στις 8 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει στην Νέα Φιλαδέλφεια την Καλλιθέα σε μια αναμέτρηση ενόψει του αγώνα για το Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο: κάτι το οποίο ήθελε πολύ ο Μάρκο Νίκολιτς για την ομάδα του... Στο μεταξύ εμείς θα περιμένουμε την εξέλιξη των μεταγραφικών της υποθέσεων και ειδικότερα του Βιτάλις (που σύμφωνα με τους Ούγγρους είναι τυπικό και θα γίνει) αλλά και του Κόστιτς το οποίο παραμένει ανοιχτό: και ίσως προκύψουν κι άλλες προσθήκες...