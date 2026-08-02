Ολυμπιακός: Στη λίστα για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ ο Βραζιλιάνος Βινίσιους

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για ένα νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια του για απόκτηση ενός κεντρικού χαφ με τις προδιαγραφές που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή ενός εξαριού που θα έχει ικανότητες οκταριού, θα είναι δηλαδή πλέϊ μέϊκερ από πίσω.

Με τις πληροφορίες μας από τη Γερμανία να λένε ότι ένας παίκτης που βρίσκεται αρκετά ψηλά στην «ερυθρόλευκη» λίστα (με τουλάχιστον άλλα δύο ονόματα μέσα) είναι ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Σόουζα, ένα όνομα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τους «ερυθρόλευκους». Πρόκειται για τον 27χρονο (17.6.1999) κεντρικό χαφ της Βόλφσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε τον Μάϊο από την Μπουντεσλίγκα και δεν είναι εύκολο να κρατήσει τους καλύτερους παίκτες της.

Ένας από αυτούς είναι κι ο υψηλόσωμος (1μ87) Βινίσιους, μεταγραφή 15 εκ. Ευρώ το περασμένο καλοκαίρι από τη Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ, που με τη σειρά της τον είχε αγοράσει 12,5 εκ. Ευρώ από τη βελγική Λόμελ το καλοκαίρι του 2023. Με τη Λόμελ να τον είχε αποκτήσει έναντι 2,5 εκ. Ευρώ από την Φλαμένγκο τον Οκτώβριο του 2020. Με τη Βόλφσμπουργκ έχει συμβόλαιο έως το 2030 κι η χρηματιστηριακή αξία του είναι 7 εκ. Ευρώ.

Στο περασμένο πρωτάθλημα, 2025-26, είχε 23 ματς βασικός και δύο αλλαγή (συν δύο βασικός στο Κύπελλο). Όπως γράφει το γερμανικό Kicker, ο προπονητής της Βόλσφμπουργκ στην αρχή της σεζόν του ζητούσε να έχει πιο επιθετικούς ρόλους στα χαφ, με συνέπεια ο Βινίσιους να μην αποδίδει καλά και κάποια στιγμή να χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα, αλλά με το που ανέλαβε ο Χέκινγκ άρχισε να τον χρησιμοποιεί στη θέση του, δηλαδή πιο πίσω, κι ο Βραζιλιάνος ανέβασε πολύ την απόδοση του κι έγινε αναντικατάστατος. Κάπως έτσι έκανε γι΄ αυτόν πρόταση η Κολονία προχθές, όμως απορρίφθηκε.

Ο Βινίσιους στη Σέφιλντ έπαιξε την πρώτη σεζόν, το 2023-24, στην Πρέμιερ Λιγκ (36 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 29 βασικός, με ένα γκολ στο ενεργητικό του) και τη δεύτερη σεζόν, το 2024-25, στην Τσάμπιονσιπ (38 συμμετοχές, εκ των οποίων 35 βασικός), με τη Σέφιλντ να χάνει στο τελικό των μπαράζ την επάνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ. Όπως βασικός ήταν και στις δύο προηγούμενες ομάδες του, σε άλλα πρωταθλήματα. Τη σεζόν 2021-22 είχε στο βελγικό πρωτάθλημα 32 συμμετοχές (31 βασικός) και δύο γκολ στο ενεργητικό του με τη Μέχελεν και το 2022-23 είχε στο ισπανικό πρωτάθλημα 34 συμμετοχές (27 βασικός) κι ένα γκολ στο ενεργητικό του με την Εσπανιόλ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην σπουδαία Φλαμένγκο, στην οποία στα 20 του πρόλαβε κι έπαιξε σε οκτώ παιχνίδια, ενώ με το που πρωτοήρθε στην Ευρώπη, στη Λόμελ, έκανε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας (16 βασικός), φτάνοντας στο Βέλγιο μέσα Οκτωβρίου. Έχει στα πόδια του 202 επίσημα παιχνίδια, χωρίς να έχει τη χαρά να παίξει στα Κύπελλα Ευρώπης, κάτι που αποτελεί μεγάλη επιθυμία του, όπως έχει δηλώσει.

Μία ακόμη δύσκολη μεταγραφική περίπτωση στην οποία φαίνεται ότι έχει εμπλακεί ο Ολυμπιακός, με τη Βόλφσμπουργκ να θέλει να πάρει πίσω τα 15 εκ. Ευρώ που είχε δώσει το καλοκαίρι του 2025, αλλά και να ξέρει ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να τα βρει, ως ομάδα που έχει υποβιβαστεί.

Άσχετο: Τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ιταλία, τα τελευταία ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ναι μεν έχει μιλήσει με τη Σεντ Ετιέν και τη Λάτσιο για τον Νταβιτασβίλι και τον Καντσελιέρι, αλλά χωρίς να έχει καταθέσει ακόμη επίσημες προσφορές για την απόκτηση των δύο ακραίων κυνηγών.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αρχίζει και το γυρίζει το χαρτί στο ρεπορτάζ της Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Πλέον αυτό που γράφουν είναι ότι η ιταλική ομάδα έχει θέσει εκτός πλάνων της τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, λόγω της αδιαλλαξίας του Ολυμπιακού στο οικονομικό. Ας περιμένουμε, όμως, μην είναι απλά κίνηση τακτικής και επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να ρίξει τις απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» που μόλις πριν ένα χρόνο είχαν δαπανήσει 5 εκ. Ευρώ για να τον πάρουν από την Κόμο.

Να υπενθυμίσω εδώ ότι η Λιόν παρότι θέλει τον Γιάρεμτσουκ αποφεύγει να κάνει προσφορά για τον Ουκρανό, προφανώς θέλοντας να δει μήπως με το να χάνει έδαφος στην ιεραρχία των φορ, ο Ολυμπιακός ρίξει και την τιμή του. Αρχικά η ρήτρα ήταν 5 εκ. Ευρώ, την οποία ούτε και…σκέφτηκε να πληρώσει ο γαλλικός σύλλογος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀