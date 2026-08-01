Ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει σε φιλικό προετοιμασίας στην Καισαριανή, τον Πανιώνιο και ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, Χρήστος Στούμπος με ανάρτησή του στο facebook θυμήθηκε το... ιστορικό ματς με την Κηφισιά και τον κόσμο στα νταμάρια!

Λίγο πριν την έναρξη του 3ου φιλικού προετοιμασίας του Παναιτωλικού (προηγήθηκαν τα ματς με Ομόνοια στην Κύπρο και Πύργο στο Emileon) κόντρα στον Πανιώνιο, ο ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, Χρήστος Στούμπος με story στον λογαριασμό του στο facebook αποτύπωσε την είσοδο των παικτών του Τίτορμου στον αγωνιστικό χώρο.

Στο τέλος του video η κάμερα του κινητού στράφηκε προς τα νταμάρια του γηπέδου της Καισαριανής. Ο συνειρμός φυσικά αφορά το αλήστου μνήμης ματς για τους Αγρινιώτες κόντρα στην Κηφισιά (13/4/2024). Στο πλαίσιο των play oyts παραμονής με γκολ του Λομόνακο ο Παναιτωλικός επικράτησε 1-0 κι έκανε το πιο μεγάλο άλμα προς την παραμονή.

Το αξιοσημείωτο εκείνου του αγώνα ήταν ότι οι φίλοι των Αγρινιωτών, αφού δεν πήραν εισιτήρια για το ματς έκαναν... εξέδρα στα νταμάρια που βρίσκονται πάνω από το γήπεδο!