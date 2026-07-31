Δημοσίευμα από τη Σερβία υποστηρίζει πως η μεταγραφή του Φίλιπ Κόστιτς στην ΑΕΚ μπορεί να τελειώσει ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Από την Ολλανδία προέκυψε πως η ΑΕΚ έχει μπει δυναμικά στο «παιχνίδι» της απόκτησης του Φίλιπ Κόστιτις και αποτελεί τον λόγο που δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του διεθνή Σέρβου στη Φέγενορντ.

Όπως είναι λογικό το θέμα έχει αναπαραχθεί και στη Σερβία, τόσο λόγω του παίκτη, όσο και του συμπατριώτη του, Μάρκο Νίκολιτς, με ρεπορτάζ και από τις δυο χώρες να υποστηρίζουν πως έχει υπάρξει απευθείας επαφή μεταξύ των δυο πλευρών και ό,τι οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν βάλει στο τραπέζι διετές συμβόλαιο

Από την πλευρά του το «Μeridiansport» παρουσιάζει την υπόθεση αρκετά προχωρημένη, καθώς σε δημοσίευμα του αναφέρεται: «Η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, επομένως απομένει να υπάρξει λίγη υπομονή για να φανεί ποια θα είναι η τελική έκβαση».

Το σχετικό ρεπορτάζ στέκεται και στις «πολύ καλές σχέσεις με τον Λούκα Γιόβιτς», οι οποίοι είχαν συνυπάρξει τόσο στην εθνική ομάδα της Σερβίας, όσο και στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με την οποία έκαναν... θραύση.

Ο 33χρονος αριστερός μπακ - χαφ έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε 23 εμφανίσεις, με τρία γκολ και μια ασίστ.