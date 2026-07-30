Ο Κωνσταντέλιας με θαυμάσιο σουτ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 45'+1'.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με μία «ζωγραφιά» στο 45'+1' σε ιδανικό σημείο του ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Σέντρα του Ζίβκοβιτς πέρασε αριστερά, ο Γκόμεζ έδωσε στον Κωνσταντέλια και ο άσος του ΠΑΟΚ με δεξί φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Σούρκις για το 1-0.

Στη συνέχεια έτρεξε στον πάγκο και περικυκλώθηκε απ' όλη την ομάδα.

Δείτε το θαυμάσιο γκολ του Κωνσταντέλια