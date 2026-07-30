ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Ο Κωνσταντέλιας με θαυμάσιο σουτ άνοιξε το σκορ
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Ο Κωνσταντέλιας με θαυμάσιο σουτ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 45'+1'.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με μία «ζωγραφιά» στο 45'+1' σε ιδανικό σημείο του ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.
Σέντρα του Ζίβκοβιτς πέρασε αριστερά, ο Γκόμεζ έδωσε στον Κωνσταντέλια και ο άσος του ΠΑΟΚ με δεξί φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Σούρκις για το 1-0.
Στη συνέχεια έτρεξε στον πάγκο και περικυκλώθηκε απ' όλη την ομάδα.
Δείτε το θαυμάσιο γκολ του Κωνσταντέλια
@Photo credits: eurokinissi
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