Το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας (3/8, 20:30) θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του πελώριου αγάλματος του Τίτορμου στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Από το βράδυ της 22ης Ιουλίου το μεγαλειώδες άγαλμα του Τίτορμου βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του Παναιτωλικού για την απαραίτητη προετοιμασία της τοποθέτησης του στο βάθρο που έχει στηθεί στην κεντρική είσοδο, μπροστά στην μπουτίκ.

Το ύψους 4 μέτρων άγαλμα θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (3/8) στις 20:30.

Το άγαλμα που θα αποτελεί το τοπόσημο της έδρας των Αγρινιωτών είναι δημιούργημα του... ντόπιου γλύπτη, Δημήτρη Στούμπου, και με την παρουσίαση του θα ολοκληρωθεί ακόμα ένα σημαντικό «κεφάλαιο» των εργασιών ανάπλασης του γηπέδου, με την τελική διαμόρφωση της κεντρικής εισόδου του.

H ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η δύναμη που έγινε σύμβολο

ΤΙΤΟΡΜΟΣ ο Αιτωλός, «Ούτος άλλος Ηρακλής»

Η αγωνιστική περίοδος που διανύουμε, η πρώτη μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι αφιερωμένη στον Τίτορμο, η μορφή του οποίου αποτυπώνεται σε όλη τη γκάμα της εταιρικής μας ταυτότητας για τη νέα σεζόν.

Ο Τίτορμος, ένας από τους σημαντικότερους συμβολισμούς του Παναιτωλικού, είναι ο θρυλικός Αιτωλός που ανάγκασε τον μεγαλύτερο Ολυμπιονίκη της αρχαιότητας τον Μίλωνα, να αναγνωρίσει τη δύναμή του και, το 1926, επιλέχθηκε ως το έμβλημα του Συλλόγου μας.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών, δράσεων και εκδηλώσεων, αναδεικνύει συστηματικά την ιστορία του Τίτορμου και τις αξίες που αυτή συμβολίζει: τη δύναμη, την τόλμη, την επιμονή και την υπέρβαση. Στόχος μας είναι να μεταδώσουμε αυτή την παρακαταθήκη πρωτίστως στη νέα γενιά, αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Έτσι από καιρό πάρθηκε η απόφαση για την κατασκευή ενός επιβλητικού αγάλματος του Τίτορμου, το οποίο θα κοσμεί την είσοδο του γηπέδου και του Μουσείου του Παναιτωλικού που δημιουργείται κάτω από τη Θύρα 1. Το έργο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για το παρόν και το μέλλον του Συλλόγου, συνδέοντας την ιστορία, την παράδοση και τη σύγχρονη ταυτότητά του.

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των εργασιών, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, καθώς και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, το γήπεδο αποκτά την τελική του μορφή. Η ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας θα επισφραγιστεί με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 20.30 σε ειδική τελετή, σηματοδοτώντας μια ακόμη ιστορική στιγμή για τον Παναιτωλικό και την πόλη του Αγρινίου στη χρονιά των 100 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου μας.

Χορηγός της κατασκευής του αγάλματος του Τίτορμου: AUTOVISION ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΚΤΕΟ Α.Ε., Γεώργιος Φιλ. Σωτηρόπουλος.

Ποιος ήταν ο Τίτορμος

Σύμφωνα με τον Ρωμαίο σοφιστή Κλαύδιο Αιλιανό, ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης (6 φορές νικητής) Μίλων Κροτωνιάτης θέλησε να γνωρίσει από κοντά τον Τίτορμο, έχοντας ακούσει για τη δύναμή του. Τον συνάντησε στα βουνά της Αιτωλίας και εντυπωσιάστηκε καθώς είδε τον ταπεινό βοσκό να σηκώνει τον τεράστιο λίθο πετώντας τον οχτώ οργιές μακριά! Ο Μίλωνας (που περιαυτολογούσε για τη σωματική του ρώμη) μόλις που μπόρεσε να κουνήσει τον λίθο και αναγκάστηκε να παραδεχτεί τη δύναμη του Τίτορμου, αναφωνώντας με θαυμασμό: «Ούτως άλλος Ηρακλής!» (δηλ. Αυτός είναι ένας δεύτερος Ηρακλής). ΔΕΙΤΕ περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Όταν το 1926 ιδρύθηκε στο Αγρίνιο ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, από ανθρώπους των γραμμάτων, του πνεύματος, του πολιτισμού, επιλέχθηκε ως έμβλημα η μορφή του ταπεινού γίγαντα της Αιτωλίας, συμβολίζοντας την αγνότητα, την υπερφυσική δύναμη και την ηθική ακεραιότητα.

Ο γλύπτης Δημήτρης Στούμπος

Ο δημιουργός του έργου, γεννήθηκε στο Αγρίνιο και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Ι. Ψυχοπαίδη στη ζωγραφική και στον Ν. Τρανό στη γλυπτική.

Ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο ως εικαστικός γλύπτης. Έχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές.

Η τέχνη του εστιάζει στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από τη γλυπτική επιχειρεί να συνδέσει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη σύγχρονη πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας σύμβολα και μορφές που αναδεικνύουν διαχρονικές αξίες όπως η αποφασιστικότητα, η υπέρβαση και η πολιτισμική συνέχεια.

Στα σημαντικότερα έργα του συγκαταλέγονται η μεγάλη προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρίσκεται στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, το γλυπτό «Ο Γόρδιος Δεσμός» που δημιούργησε για το ΝΑΤΟ, και πλέον, το γλυπτό μεγάλων διαστάσεων «Τίτορμος» για το γήπεδο του Παναιτωλικού.

Το έργο

Το άγαλμα ύψους 4 μέτρων, κατασκευασμένο με μεικτή τεχνική (ρητίνες, κονίαμα και ειδικό τελικό επίχρισμα για αντοχή και αισθητική), θα στέκεται πλέον φύλακας στην κεντρική είσοδο του γηπέδου του Παναιτωλικού, εκεί όπου ανήκει.

Συνδυάζει την παραδοσιακή γλυπτική δεξιοτεχνία με σύγχρονη αισθητική και υλικά. Πρόκειται για ένα πρόσωπο δυνατό αλλά όχι άγριο, που αποπνέει ηρεμία μέσα στην ένταση. Μεταδίδει αποφασιστικότητα, αξιοπρέπεια και μια ήρεμη υπεροχή.

Ο Τίτορμος δεν είναι απλώς ένας γιγάντειος σωματικά άνθρωπος· είναι ο ήρωας που ζει σε αρμονία με τη φύση, που σηκώνει το βάρος της γης του χωρίς να λυγίζει.

Το σύνολο του αγάλματος –από τους μυώδεις ώμους που αγκαλιάζουν τον βράχο μέχρι το σταθερό βήμα στη γη– ενισχύει αυτό το μήνυμα: η δύναμη δεν είναι επίδειξη, αλλά υπηρεσία και υπέρβαση».