Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρη Βέργου μετά την ήττα της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ.

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Σάμσουνσπορ στο Άπελντορν, στο πέμπτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινάει μια διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το φιλικό με την Τσβόλε.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Βέργος τόνισε ότι στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ έβγαλε υψηλές εντάσεις, με σωστό πρέσινγκ και όμορφη επιθετική ανάπτυξη, ενώ στο δεύτερο ήρθε η κούραση με συνέπεια η Ένωση να πιεστεί και να γνωρίσει την ήττα.

Επίσης στάθηκε και στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγερ, ο οποίος μπήκε αλλαγή και έπαιξε στη δεξιά πλευρά, όντας ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πολλά με τα ποιοτικά αγγίγματα που έχει με την μπάλα και να βοηθήσει σε αρκετές θέσεις μεσοεπιθετικά.

🟡🦅 Δημήτρης Βέργος: «Έβγαλε ένταση και καλές συνεργασίες για ένα ημίχρονο η ΑΕΚ»



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/MspowHq2ZD July 29, 2026

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