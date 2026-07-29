Ο ισχυρός άνδρας του Παναιτωλικού βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Αγρίνιο και βρέθηκε στο «Emileon» για να παρακολουθήσει το φιλικό ματς με τον ΠΑΣ Πύργο.

Ο Παναιτωλικός έδωσε το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας στο Αγρίνιο ενόψει της ερχόμενης σεζόν, καθώς υποδέχτηκε στο «Emileon» τον ΠΑΣ Πύργο και πήρε τη νίκη με 3-1. Παρά τις συνθήκες καύσωνα στην πόλη και το γεγονός πως η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έπαιζε στο προπονητικό της κέντρο με αντίπαλο επιπέδου Super League 2 στις εξέδρες βρέθηκαν περίπου 400 φίλοι των Καναρινιών για να δουν από κοντά την ομάδα τους έπειτα από δύο μήνες.

Αξιοσημείωτο πως το ματς έγινε υπό το βλέμμα του Φώτη Κωστούλα. Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Αγρίνιο και σε αυτό το πλαίσιο έδωσε το παρών στο «Emileon» για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του.

Τα φιλικά του Παναιτωλικού