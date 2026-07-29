ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Τον Κωνσταντέλια θεωρεί παίκτη κλειδί ο Κόστιουκ

Ο τεχνικός της Ντιναμό Κιέβου Ιγκόρ Κόστιουκ ξεχώρισε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και δήλωσε αισιόδοξος για την πρόκριση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός της Ντιναμό Κιέβου, ο Ιγκόρ Κόστιουκ, στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στάθηκε στην ποιότητα που έχει ο Δικέφαλος συνολικά, αλλά ξεχώρισε τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πως θ' αντιμετωπίσει τον Κωνσταντέλια: «Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, που έκανε ελάχιστα λάθη, κράτησε τις θέσεις του εξαιρετικά στον πρώτο αγώνα, φυσικά αναλύσαμε και βγάλαμε συμπεράσματα ενόψει του αυριανού ματς. Όντως ο Κωνσταντέλιας ήταν σημαντικός παράγοντας, ήταν παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ. Εμείς εντοπίσαμε τα λάθη και ελπίζω να τα διορθώσουμε».

Για τους τραυματίες και την επιστροφή του Σιτς: «Ο Καμπάεφ είναι εδώ και προετοιμάζεται, οι υπόλοιποι έμειναν στο Λούμπλιν. Ξέρουμε την ποιότητα του Κεντζιόρα και έχουμε Plan A, Plan B, Plan C. Θα δούμε που θα αγωνιστεί αύριο».

Για το πώς περιγράφει τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι: «Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα στο ρόστερ του, ήταν εντυπωσιακό το πως εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη μας και σκόραραν. Ξεκινήσαμε καλά. θέλαμε να εκμεταλλευτούμε το ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν μας άφησαν. Πετύχαμε γρήγορο γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και μετά μας γύρισε το παιχνίδι, αυτό μας έριξε ψυχολογικά. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, ελπίζω να προκριθεί η δική μου ομάδα».

Ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι εκπροσώπησε τους παίκτες της Ντιναμό Κιέβου και τόνισε: «Ήρθαμε νωρίτερα εδώ για να προσαρμοστούμε είναι διαφορετικές οι συνθήκες σε σχέση με το Λούμπίν, ελπίζω να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε».

Για την πίεση της Τούμπας: «Ήρθαμε χθες και είχαμε μια ζεστή υποδοχή από την ουκρανική κοινότητας της πόλης. Όσον αφορά την πίεση καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα στον γηπεδούχο, διότι βάζει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ό,τι αντιμετωπίσουμε.

Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή, οργανωμένη ομάδα που έχει εξαιρετική άμυνα, έχει εντάσεις γενικότερα. Θα δούμε ποιο θα είναι το αυριανό αποτέλεσμα, είναι άλλο παιχνίδι, είναι στο χέρι μας».



