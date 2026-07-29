Μάγερ: «Μεγάλο κλαμπ η ΑΕΚ, θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League»

Οι πρώτες δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ στο ΑΕΚ TV μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ένωση. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επίσημα ο Λόβρο Μάγερ, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος. Ο Μάγερ μίλησε στο ΑΕΚ TV και στάθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως έρχεται σε ένα μεγάλο κλαμπ.

«Νιώθω πολύ καλά, χαρούμενος, από όταν ήρθα και όλα τα τεστ πήγαν πολύ καλά. Αισθάνομαι καλά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι εδώ. Η ΑΕΚ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, αν όχι η μεγαλύτερη. Φυσικά είναι σημαντικό αυτό. Παλεύει για τον τίτλο και έχει την πιθανότητα να παίξει στο Champions League και θα κάνουμε τα πάντα να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να έχουμε ξανά μια φανταστική σεζόν», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Γνωρίζω σε ποιο μεγάλο κλαμπ έρχομαι, είμαι κι εγώ χαρούμενος που οι οπαδοί χάρηκαν που ήρθα στην ομάδα και ανυπομονώ να νιώσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να παίξω το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Ανυπομονώ, είδα βίντεο, σίγουρα όταν είσαι εκεί, είναι διαφορετικά, πολύ καλύτερa και ανυπομονώ να παίξω».

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