Παναθηναϊκός ΑμεΑ: Ο Στάθης Γαλιατσάτος κολύμπησε 26 χλμ. στην ανοχιτή θάλασσα κι έγραψε ιστορία
Ένα τρομερό επίτευγμα κατάφερε ο αθλητής με αναπηρία του Παναθηναϊκού, Στάθης Γαλιατσάτος, ο οποίος αποφάσισε να διανύσει κολυμπώντας τον διάπλου του Τορωναίου κόλπου.
Ο Τορωναίος κόλπος είναι επίσης γνωστός ως Κόλπος Κασσάνδρας και Τορωναϊκός κόλπος και βρίσκεται στο Θρακικό Πέλαγος, όντας μέρος του βόρειου Αιγαίου, στη Χαλκιδική. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετείται μεταξύ της χερσονήσου Κασσάνδρας στα δυτικά και της χερσονήσου της Σιθωνίας στα ανατολικά.
Η απόσταση του διάπλου του κόλπου αυτού είναι 26 χλμ., κάτι που περιγράφει καλύτερα από κάθε άλλο στοιχείο το μέγεθος του επιτεύγματος και τη δύναμη ψυχής που επέδειξε ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να καταφέρει κάτι τέτοιο.
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Δείτε βίντεο με τον τερματισμό του μετά την εξουθενωτική προσπάθεια που κατέλαβε:
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