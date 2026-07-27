ΠΑΟΚ: Η τακτική σε πρώτο πλάνο πριν τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου
Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε σήμερα (27/7) το πρωί στη Νέα Μεσημβρία, με το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου του Βορρά να δίνει έμφαση στην τακτική, ενόψει και της ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη (30/7) στην Τούμπα.
Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στον τομέα τόσο της αμυντικής όσο και της επιθετικής τακτικής. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.
Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο της ομάδας, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισαν με θεραπεία, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε έβγαλε μέρος της προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το δεύτερο ματς του Europa League κόντρα στους Ουκρανούς θα συνεχιστεί αύριο το πρωί στη Νέα Μεσημβρία.
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