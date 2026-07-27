Από τον Μήτρογλου στον Κωστούλα κι όχι μόνο: Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις της Super League

Η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι θα γίνει μια από τις ακριβότερες πωλήσεις της Super League. Ποια είναι τα ονόματα του συμπληρώνουν το top-10 αυτής της λίστας;

Η επικείμενη μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ από τον Ολυμπιακό στην αμερικανική Κάνσας Σίτι, με ένα deal που φτάνει έως και τα 19,5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, είναι η αφορμή για να θυμηθούμε τις ακριβότερες πωλήσεις παικτών της Super League προς ομάδες του εξωτερικού.

Με μια ματιά στον πίνακα του Transfermarkt, ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι «πρωταθλητής» καθώς έχει κάνει 7 απο τις 10 ακριβότερες πωλήσεις, οι οποίες τού έχουν αποφέρει συνολικά έσοδα 132,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποιοι είναι, όμως, οι παίκτες που έχουν βρεθεί στην πρώτη δεκάδα;

Οι πιο ακριβές πωλήσεις της Super League

Στην κορυφή της σχετικής λίστας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Χαράλαμπος Κωστούλας. Ο Ολυμπιακός έκλεισε μια ιστορική συμφωνία τη σεζόν 2025/26, παραχωρώντας τον ταλαντούχο φορ του στην Μπράιτον αντί του εξωπραγματικού ποσού των 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην δεύτερη θέση της κατάταξης αυτής βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν για να μετακομίσει στην Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό κι αποχώρησε τη σεζόν 2019/20 για τη Γουλβς, με τους Πειραιώτες να βάζουν τότε στα ταμεία τους το ποσό των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ από την παραχώρησή του.

Ακολουθεί τέταρτος ο Λιβάι Γκαρσία. Μετά από πέντε πολύ καλές σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο 28χρονος σέντερ φορ πωλήθηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας για το ποσό των 18,7 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο με την Ένωση.

Η πρώτη πεντάδα ολοκληρώνεται με τη μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη Νυρεμβέργη για το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 20χρονος φορ ξεκίνησε την καριέρα του από τον Δικέφαλο του Βορρά και αποτελούσε για χρόνια το πιο υποσχόμενο πρότζεκτ του συλλόγου, πριν μετακομίσει πρωτα ως δανεικός στη Γερμανία.

Έκτος στη σχετική λίστα είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Τη σεζόν 2017/18, ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον νεαρό τότε κεντρικό αμυντικό στην Μπάγερ Λεβερκούζεν διαθέτοντας το ποσό των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε μία από τις πιο επικερδείς πωλήσεις Ελλήνων οπισθοφυλάκων.

Στην έβδομη θέση του πίνακα στο Transfermarkt βρίσκεται ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος μετακόμισε τη σεζόν 2013/14 στην Αγγλία για λογαριασμό της Φούλαμ με 15,2 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει απίστευτες εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα, όσο και στο Champions League, έχοντας γίνει ο πρώτος Έλληνας που πέτυχε χατ-τρικ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αμέσως μετά, στην όγδοη θέση, ακολουθεί ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς, που βρισκόταν στο Λιμάνι για μία τριετίς. Ο Σέρβος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016/17 με προορισμό την αγγλική Κρίσταλ Πάλας, σε μια συμφωνία που έφτασε τότε τα 15,1 εκατομμύρια ευρώ.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν δύο ακόμα μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν με το ίδιο οικονομικό κόστος. Στην ένατη θέση συναντάμε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μετακινήσεις της δεκαετίας του 2000, όταν τη σεζόν 2007/08 ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον Νέρι Καστίγιο στη Σαχτάρ Ντονέτσκ για 15 εκατομμύρια. Τέλος, στη δέκατη θέση βρίσκεται ο Κώστας Μανωλάς, ο οποίος τη σεζόν 2014/15 εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα των Πειραιωτών παίρνοντας μεταγραφή για τη Ρόμα, με το deal να αγγίζει επίσης τα 15 εκατομμύρια.