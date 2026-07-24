Οι Ελ Καμπί, Ταρέμι και Τσικίνιο είχαν μικρούς και μεγάλους φανς στην προπόνηση της Πέμπτης στον Ολυμπιακό. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται προς το τέλος της προετοιμασίας του ως προς τον β' κύκλο τη επί ολλανδικού εδάφους. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το Αντβέρπ - Ολυμπιακός (20.00, Παρασκευή), που θα είναι το προτελευταίο καθώς το τελευταίο χρονικά θα είναι το Σάββατο με την Άλκμααρ. Στην προπόνηση της Πέμπτης (το πρωί) οι Ελ Καμπί, Ταρέμι και Τσικίνιο δέχθηκαν... πολιορκία αγάπης από μικρούς και μεγάλους φανς.

Οι δε Ελ Καμπί και Ταρέμι δεν σταμάτησαν να υπογράφουν αυτόγραφα μέχρις ότου μείνουν άπαντες ευχαριστημένοι. Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta.

🔴⚪ Ελ Καμπί και Τσικίνιο δίνουν αυτόγραφα στους φίλους του Ολυμπιακού στην Ολλανδία



Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/1CUf8iPmzn — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 23, 2026

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