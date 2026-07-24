Προετοιμασία Ολυμπιακού: Ο Ελ Καμπί δεν άφησε κανένα πιτσρικά φαν του παραπονεμένο

Προετοιμασία Ολυμπιακού: Ο Ελ Καμπί δεν άφησε κανένα πιτσρικά φαν του παραπονεμένο

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Προετοιμασία Ολυμπιακού: Ο Ελ Καμπί δεν άφησε κανένα πιτσρικά φαν του παραπονεμένο

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Οι Ελ Καμπί, Ταρέμι και Τσικίνιο είχαν μικρούς και μεγάλους φανς στην προπόνηση της Πέμπτης στον Ολυμπιακό. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται προς το τέλος της προετοιμασίας του ως προς τον β' κύκλο τη επί ολλανδικού εδάφους. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το Αντβέρπ - Ολυμπιακός (20.00, Παρασκευή), που θα είναι το προτελευταίο καθώς το τελευταίο χρονικά θα είναι το Σάββατο με την Άλκμααρ. Στην προπόνηση της Πέμπτης (το πρωί) οι Ελ Καμπί, Ταρέμι και Τσικίνιο δέχθηκαν... πολιορκία αγάπης από μικρούς και μεγάλους φανς.

Οι δε Ελ Καμπί και Ταρέμι δεν σταμάτησαν να υπογράφουν αυτόγραφα μέχρις ότου μείνουν άπαντες ευχαριστημένοι. Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta.

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@Photo credits: eurokinissi, Gazzetta
     

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