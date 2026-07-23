Δικαιολογημένη η αγωνία, αδικαιολόγητη η... γκρίνια!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναγνωρίζει ότι πλέον η ΑΕΚ είναι αποδυναμωμένη συγκριτικά με πέρυσι, ελέω (και) πώλησης Πινέδα, αλλά υπενθυμίζει πως αναμένονται επιπλέον κινήσεις ενίσχυσης...

Βρισκόμαστε κάτι λιγότερο από ένα μήνα πριν τα εξαιρετικά σημαντικά παιχνίδια της ΑΕΚ για τη προκριματική διαδικασία του Champions League προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός πρώτος στόχος (αυτός είναι στο δικο μου το κεφάλι κι ας έχει θέσει σωστά ο Νίκολιτς ως πρώτο στόχο το Σούπερ Καπ) της σεζόν που είναι η παρουσία στο League phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωση. Αυτός ο πρόλογος γίνεται για να αναδείξω ότι υπάρχει μπόλικος διαθέσιμος ακόμη χρόνος για την πρωταθλήτρια και την ενίσχυσή της, η οποία είναι σούπερ αναγκαία για να πετύχει τους στόχους της, μιας και τούτη την ώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν απαιτείται σημαντική ενίσχυση. Πιο συγκεκριμένα και για να μη κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο Δικέφαλος με αφορμή (και) την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα, τούτη τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι αποδυναμωμένος σε επίπεδο ρόστερ. Εστιάζω στον διεθνή Μεξικανό χαφ διότι συνιστούσε και τον κορυφαίο του κιτρινόμαυρου ρόστερ και του ελληνικού πρωταθλήματος και άλλαζε τις ισορροπίες στον εγχώριο ανταγωνισμό...

Ωστόσο δεν είναι μόνο η παραχώρηση του "Μαγίτο" η οποία μας οδηγεί στο παραπάνω συμπέρασμα, ότι δηλαδή έως σήμερα η ΑΕΚ είναι ένα κλικ πιο απυδυναμωμένη σε σχέση με πέρυσι (και σημειώνω ένα κλικ γιατί ήδη οι προσθήκες της είναι σωστές και εκεί που ήθελε ο Σέρβος τεχνικός) διότι δεν υπάρχουν στο κιτρινόμαυρο ρόστερ και οι Τούκου Περέιρα, Ζοάο Μάριο, ακόμη και ο Λιούμπισιτς. Στο ερώτημα "μα καλά ρε Τσακ δηλαδή τόσο σημαντικοί ήταν αυτοί;", η απάντηση είναι απλή: ανά περιόδους και ματς ήταν συγκλονιστικά σημαντική η παρουσία τους και ειδικότερα των πρώτων δυο. Για παράδειγμα ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήταν εκ των βασικών πρωταγωνιστών όπου η Ένωση πέρασε τα δύσκολα προκριματικά τέτοια εποχή πέρυσι όταν και δεν υπήρχε δεύτερη ευκαιρία. Παράλληλα φώναξε παρών σε όλα τα απαιτητικά ευρωπαϊκά ματς (τα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμψούντα) και σε εκείνα των play offs όπου έκρινε και ντέρμπι (διπλό σε Φάληρο, νίκη με 3-0 με ΠΑΟΚ).

Λιγότερο καθοριστικοί και σημαντικοί σίγουρα στη πορεία όλης της χρονιάς οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς, ωστόσο όταν χρειάστηκε τη συμβολή τους η ΑΕΚ, αυτό έγινε και σε σημαντικές περιπτώσεις και αναμετρήσεις. Τούτη την ώρα λοιπόν, με τα συγκεκριμένα δεδομένα και αφού αναγνωρίσουμε ότι οι προσθήκες των Ζουμπκόφ (σημαντική μεταγραφή), Κάιρινεν (σούπερ προσθήκη), Αλεξίου (κίνηση για το τώρα και το αύριο), είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση, πρέπει να σημειώσουμε ότι προκύπτει από όσους δεν είναι πλέον ανάμεσά μας αυτό το αποδυναμωμένη που αναφέρω. Επειδή ωστόσο είναι παντελώς αδιάφορη για κάποιους η άποψη του κάθε ενός από εμάς, ας σταθούμε στα λόγια του Σέρβου τεχνικού της πρωταθλήτριας, μιας και αυτό αναδεικνύουν με σκοπό και στόχο να προκύψει αναβάθμιση την οποία είχε αξιώσει με τη λήξη της σεζόν.

Ωστόσο το υπογράμμισε και στη διάρκεια της προετοιμασίας, του πρώτου σταδίου ο Νίκολιτς, όταν και ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του: «πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους, υπάρχουν παίκτες που έφυγαν, έχω ένα γκρουπ 13-14 παικτών στο επίπεδο για να βοηθήσουν στον ανταγωνισμό»! Οπότε μικρή έως καμία σημασία έχει αν στο δικό μου μυαλό η ΑΕΚ είναι (κυρίως ελέω πώλησης και Πινέδα) αποδυναμωμένη τούτη τη περίοδο, αλλά είναι γεγονός γιατί το ανέδειξε και ο προπονητής της, το πλέον σημαντικό πρόσωπο. Τώρα από αυτό το σημείο να φτάσουμε και στη μουρμούρα και την ισοπέδωση, εντάξει δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι είναι εκτός λογικής, θαρρώ το καταλαβαίνει και ...5χρονο στην εποχή μας.

Η αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί ο αγωνιστικός σχεδιασμός, για τον αντικαταστάτη του Πινέδα, για το ποια πρόσωπα και σε ποιες θέσεις θα 'ρθουν ακόμη, είναι απόλυτα δικαιολογημένη! Η γκρίνια από την άλλη και σε βαθμό μάλιστα ισοπέδωσης, που συνηθίζουμε στην Ελλάδα δυστυχώς και στην ΑΕΚ, είναι αδικαιολόγητη 100% και ειδικότερα όταν βρισκόμαστε επαναλαμβάνω περίπου ένα μήνα πίσω από τη σημαντική αγωνιστική υποχρέωση. Ο Νίκολιτς τους θέλει το συντομότερο δυνατό, προφανώς και αυτό έλειπε άλλωστε, προκειμένου να τους προσαρμόσει στην ομάδα αγωνιστικά και όχι μόνο, να μπουν στο κλίμα, στο ξενοδοχείο, στα αποδυτήρια, στην καθημερινότητα γιατί όλα μετράνε...