Ο Ιταλός ρεπόρτερ Νίκολο Σίρα τόνισε ότι ο Ρέμο Φρόϊλερ θέλει να παραμείνει στη Μπολόνια, παρά τις προτάσεις που έχει από ομάδες, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός, όπως ανέφεραν οι Ιταλοί σε δημοσιεύματά τους από το πρωί της Τετάρτης, έχει στη λίστα του τον διεθνή Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ.

Έναν ποιοτικό κι έμπειρο χαφ, ο οποίος ήταν παρών με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ και είχε καλές εμφανίσεις. Ο 34χρονος (15/4/92) Φρόιλερ με την Ελβετία έχει 94 ματς κι 11 γκολ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε με τη Μπολόνια 40 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα έληξε και ο ίδιος σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Νίκολο Σίρα έχει προτεραιότητα την παραμονή στη Μπολόνια, παρά τις προτάσεις από Ολυμπιακό, Σικάγο Φάιρ και ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας.

Αναλυτικά όσα έγραψε: «Ο Ρέμο Φρόιλερ περιμένει ακόμη τη Μπολόνια ως την πρώτη του επιλογή, παρά τις πολλές σημαντικές προτάσεις από το εξωτερικό που έχει λάβει ΝΕΟΜ, Σικάγο Φάιρ, Ολυμπιακό και θα ήθελε να παραμείνει στην Ιταλία. Προς το παρόν όμως από τη Μπολόνια όλοι σιωπούν και ο σύλλογος έχει σταματήσει το θέμα της ανανέωσης».

Remo #Freuler sta aspettando ancora il #Bologna come sua prima scelta, al netto di tante offerte importanti estere ricevute (NeomFC, ChicagoFire, Olympiacos), e vorrebbe restare in Italia. Al momento però dal club rossoblù tutto tace e il club rossoblù si è fermato sul rinnovo — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2026

Ο Φρόιλερ θυμίζουμε ότι έχει γεμάτο βιογραφικό από Serie A καθώς είχε περάσει μία γεμάτη 6ετία στην Αταλάντα (260 ματς με 21 γκολ και 23 ασίστ) πριν μετακομίσει αντί 8,3 εκατ. ευρώ στη Νότιγχαμ Φόρεστ (33 ματς τη σεζόν 2022-23) και από εκεί στην Μπολόνια το καλοκαίρι του 2023, με τους οποίους πανηγύρισε και το Κύπελλο Ιταλίας. Στη Μπολόνια ο Φρόιλερ έχει συνολικά 123 αγώνες, 3 γκολ και 5 ασίστ.

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