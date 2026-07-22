Ο τεχνικός της Ντιναμό Κιέβου Ιγκόρ Κόστιουκ έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο έργο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού θα χρειαστεί να περάσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου, μίας παραδοσιακής δύναμης της Ουκρανίας.

Ο τεχνικός της Ντιναμό, ο Ιγκόρ Κόστιουκ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα στην Πολωνία έδειξε πολύ καλά ενημερωμένος για την ελληνική ομάδα. Δεν αναφέρθηκε στον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Τόμας Κεντζιόρα, αλλά όπως είπε παίκτης της Ντιναμό έχουν πάρει πληροφορίες...

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κόστιουκ: «Είναι δύσκολο να πω ότι δεν γνωρίζω πράγματα για τον ΠΑΟΚ, αλλά γνωρίζω. Άλλαξε προπονητή και δεν είναι γνωστή ποια θα είναι η στρατηγική του πλέον. Σίγουρα ο σχηματισμός πιθανώς να παραμείνει ο ίδιος, αλλά θα δούμε.

Ετοιμάζουμε την δική μας ομάδα για διάφορα σενάρια και θα δούμε στο γήπεδο τι θα επιλέξει να κάνει ο ΠΑΟΚ, για να κινηθούμε και εμείς ανάλογα στον αγωνιστικό χώρο. Από τους τραυματίες οι Μιχαϊλένκο και Τίμτσικ δεν θα κάνουν προπόνηση σήμερα, ο Λόνβικ θα προπονηθεί κανονικά και πιθανώς να παίξει.

Βλέπω ότι στα ΜΜΕ κυκλοφορούν γρήγορα τα νέα, αλλά καμιά φορά ίσως να υπάρχει μια βιασύνη ειδικά στα θέματα των τραυματισμών. Γενικά ο Βιβτσαρένκο θα κάνει κάποιες εξετάσεις για να δούμε τι ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει».

Για τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ: «Σέβομαι τον ΠΑΟΚ και δεν θέλω να σταθώ σε ονόματα που έχει στο ρόστερ. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές και δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο την δική μας ποιότητα και να σταματήσουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ».

Για την στρατηγική που θα ακολουθήσει: «Όλες οι στρατηγικές είναι καλές, αρκεί να σε οδηγήσουν στην νίκη. Αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο, η νίκη μετράει πάνω από όλα».

Τους παίκτες της Ντιναμό εκπροσώπησε ο στόπερ Κριστιάν Μπιλοβάρ: «Είμαι έτοιμος για να παίξω απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπως είδατε είμαι εδώ και αισθάνομαι καλά. Θα αποφασίσει ο προπονητής αν και πότε θα παίξω».

Για την ετοιμότητα της Ντιναμό: «Πρώτα από όλα έχουμε παίξει 180 λεπτά και εξαντληθήκαμε. Όσο ματς περισσότερα παίζεις, τόσο περισσότερη φυσική κατάσταση αποκτάς. Δεν γίνεται να είμαστε στο 100% στο ξεκίνημα της σεζόν, όπως και οι περισσότερες ομάδες.

Οι οπαδοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Έχουμε την υποστήριξη τους, την αισθανόμαστε και την χρειαζόμαστε όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα.

Δεν θέλω να σχολιάσω τον αντίπαλο, ούτε να πω σχετικά με το τι έχουμε αναλύσει για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον αντίπαλο μας και θα δείτε στο γήπεδο τι έχουμε ετοιμάσει».

Για το τι έχει πει με τον Τόμας Κεντζιόρα: «Έχουμε μιλήσει ναι, αλλά είναι μυστικό τα όσα είπα και δεν θα αποκαλύψω τι συζητήσαμε».



