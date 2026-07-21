Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ διέκοψε πάνω από 2 φορές δίτερμα για να κάνει παρατηρήσεις ενώ ο Σιπιόνι συνεχίζει εκτός. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Δύο είναι τα αγωνιστικά προβλήματα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Το πρώτο αφορά στον Σιπιόνι που εξακολουθεί να είναι εκτός με το θέμα στον ώμο του και να περιμένει το ΟΚ για την πλήρη επανένταξή του και το 2ο τον νεαρό Σιώζιο, που μετά απο ένα γλίστρημά του στην προπόνηση χτύπησε το πόδι του και μένει να φανεί η κατάστασή του.

Κατά τα άλλα το πρόγραμμα της Τρίτης συνεχίστηκε με μία απογευματινή προπόνηση που είχε μία διαφορετική άσκηση σε πρωτο πλάνο. Ένα γκρουπ παικτών με αντιπάλους ομοιώματα δούλευε πάνω στην κίνηση με την μπάλα, την κατοχή και την κυκλοφορία και στο τέλος τα τελειώματα.

Οι υπόλοιποι παίκτες από την άλλη πλευρά δούλεψαν ανά ομάδες το κομμάτι της κυκλοφορίας και ενώ υπήρξε και οικογενειακό δίτερμα, όπως γίνεται σχεδόν σε κάθε προπόνηση αλλά πάντα με τους παίκτες μπερδεμένους για να μην υπάρχει μία σαφή δοκιμή 11άδας. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ κάθε μέρα ανεβάζει και ένα... τσικ παραπάνω την ένταση και σε τουλάχιστον 2 περιπτώσεις (και μπορεί και παραπάνω) διέκοψε άσκηση (για την ακρίβεια το δίτερμα που είναι και σαν άσκηση για κυκλοφορία, πρέσινγκ και τελειώματα) για να κάνει τις παρατηρήσεις του για το τι ήθελε να γίνει αλλιώς. Πάντα άλλωστε ο Βάσκος είναι φουλ απαιτητικός και ειδικά τωρα που είναι η προετοιμασία και πρέπει η ομάδα να μονταριστεί ιδανικά ενόψει των αγώνων με τη Ναιμένγκεν.

Το video του απεσταλμένου του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρη Τομαρά, από το σημερινό (21/7) απογευματινό πρόγραμμα προπόνησης του Ολυμπιακού! pic.twitter.com/yyzqv7qZGV July 21, 2026

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