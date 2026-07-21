Ο Ελ Καμπί μπορεί να έγινε ο απόλυτος πόλος έλξης και στις 2 προπονήσεις της Τρίτης αλλά και ο Μεντιλίμπαρ είχε την τιμητική του. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Με μεράκι και αγάπη ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού από την Ολλανδία έφτιαξαν ένα πανό ειδικά για τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και για να του δείξουν την αγάπη τους εν μέσω της ερυθρόλευκης προετοιμασίας στο Βλάαρντινγκεν. Μπορεί λοιπόν ο Ελ Καμπί να δέχθηκε... επίθεση αγάπης από μικρούς και μεγάλους του φανς στις 2 πρώτες του προπονήσεις την Τρίτη αλλά και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τους φανς του.

«Ερυθρόλευκη καρδιά, ψυχή πειραιώτικη», έγραφε το πανό για τον Βάσκο, που εντυπωσιάστηκε και ρώτησε τους φίλους των Πειραιωτών πώς το έφτιαξαν. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.

🔴⚪️ «ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΨΥΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΗ» και… φωτό με Μεντιλίμπαρ



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/XnwRQHw2rF — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 21, 2026

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