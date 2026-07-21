Προετοιμασία Ολυμπιακού: Το πανό αγάπης των φίλων της ομάδας για τον Μεντιλίμπαρ
Με μεράκι και αγάπη ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού από την Ολλανδία έφτιαξαν ένα πανό ειδικά για τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και για να του δείξουν την αγάπη τους εν μέσω της ερυθρόλευκης προετοιμασίας στο Βλάαρντινγκεν. Μπορεί λοιπόν ο Ελ Καμπί να δέχθηκε... επίθεση αγάπης από μικρούς και μεγάλους του φανς στις 2 πρώτες του προπονήσεις την Τρίτη αλλά και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τους φανς του.
«Ερυθρόλευκη καρδιά, ψυχή πειραιώτικη», έγραφε το πανό για τον Βάσκο, που εντυπωσιάστηκε και ρώτησε τους φίλους των Πειραιωτών πώς το έφτιαξαν. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.
🔴⚪️ «ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΨΥΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΗ» και… φωτό με Μεντιλίμπαρ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 21, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/XnwRQHw2rF
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