Προετοιμασία Ολυμπιακού: Λατρευτός από τον κόσμο και στην Ολλανδία ο Ελ Καμπί
Μόλις έβαλε το πρώτο του γκολ σε άσκηση μετά την επιστροφή του στις προπονήσεις οι συμπαίκτες του έσπευσαν να φωνάξουν το όνομά του και να τον συγχαρούν. Ο λόγος για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, τον βασικό φορ του Ολυμπιακού που με δική του πρωτοβουλία ενσωματώθηκε πιο νωρίς στην προετοιμασία.
Ωστόσο με΄την πρώτη του πρωινή προπόνηση την Τρίτη ο Ελ Καμπί διαπίστωσε ξανά από πρώτο χέρι πόσο αγαπητός είναι. Ένας πιτσρικάς αλλά και ένας ακόμα φαν του τον πλησίασαν για να βγουν μία φωτογραφία μαζί του αλλά και να μιλήσουν για λίγο με εκείνον. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!
🔴⚪ Η αγάπη του κόσμου για τον Ελ Καμπί στην Ολλανδία δεν κρύβεται— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 21, 2026
🇳🇱 Ολλανδία - Προετοιμασία: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosbc pic.twitter.com/oKKbLd50R1
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