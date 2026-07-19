Φαν Ντρόνγκελεν: Παναθηναϊκός - Το βίντεο της παρουσίασης του Ολλανδού
Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του και τον Ρικ φαν Ντρόγκελεν. Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε για τέσσερα χρόνια και θα πλαισιώσει τον πολύπειρο συμπατριώτη του Στέφαν ντε Φράι.
Ο Φαν Ντρόγκελεν φημίζεται για τη δύναμή του κι αυτό το στοιχείο ανέδειξε και ο Παναθηναϊκός στο εκπληκτικό βίντεο παρουσίασης του Ολλανδού. Τα κύματα χτυπάνε ένα φράγμα. Αυτό δεν υποχωρεί.
«Ούτε βήμα πίσω», είναι ουσιαστικά το μήνυμα, ενώ ο παίκτης σφίγγει την γροθιά του, έτοιμος για όλα.
Δείτε το εκπληκτικό βίντεο του Παναθηναϊκού, ο οποίος διαρκώς βελτιώνεται στο κομμάτι των social media.
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