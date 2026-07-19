Ο Παναθηναϊκός στο βίντεο της παρουσίασης του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, τον παρομοίασε με ένα φράγμα, που δεν υποχωρεί σε όποια πίεση κι αν δέχεται.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του και τον Ρικ φαν Ντρόγκελεν. Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε για τέσσερα χρόνια και θα πλαισιώσει τον πολύπειρο συμπατριώτη του Στέφαν ντε Φράι.

Ο Φαν Ντρόγκελεν φημίζεται για τη δύναμή του κι αυτό το στοιχείο ανέδειξε και ο Παναθηναϊκός στο εκπληκτικό βίντεο παρουσίασης του Ολλανδού. Τα κύματα χτυπάνε ένα φράγμα. Αυτό δεν υποχωρεί.

«Ούτε βήμα πίσω», είναι ουσιαστικά το μήνυμα, ενώ ο παίκτης σφίγγει την γροθιά του, έτοιμος για όλα.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο του Παναθηναϊκού, ο οποίος διαρκώς βελτιώνεται στο κομμάτι των social media.

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