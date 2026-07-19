Με σύνθημα «Tomorrow Has Your Name On It», η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκινάει την καμπάνια των εισιτηρίων διαρκείας, συνδέοντας τη νέα σεζόν με το όραμα, τη μετάβαση και τη νέα εποχή του συλλόγου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε το βίντεο της φετινής καμπάνιας των εισιτηρίων διαρκείας, επιλέγοντας να συνδέσει τη νέα αγωνιστική χρονιά με το συνολικό όραμα για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, όπου το επίκεντρο ήταν αποκλειστικά η παρουσία του κόσμου στην Τούμπα, το φετινό μήνυμα επιχειρεί να αποτυπώσει τη μετάβαση του “Δικεφάλου” σε μια νέα εποχή, με αναφορές στις υποδομές, στις ακαδημίες, στην αγωνιστική φιλοσοφία και στη συνολική εξέλιξη του οργανισμού.

Γι’ αυτό και η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ κλείνει το βίντεο με το μήνυμα:

«Με Πίστη. Με Αυτοπεποίθηση. Με Όραμα. Με Καρδιά. Tomorrow Has Your Name On It».

Κεντρική θέση στο βίντεο καταλαμβάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και γενεών εμφανίζονται ως ο κοινός παρονομαστής που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου, με την ΠΑΕ να περνά το μήνυμα ότι οι φίλαθλοι δεν αποτελούν απλώς μέρος της εξέδρας, αλλά βασικό κομμάτι της νέας πορείας.

Το κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας είναι «Tomorrow Has Your Name On It», ένα μήνυμα που λειτουργεί ως κάλεσμα προς όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ να συμμετέχουν ενεργά στη νέα εποχή του συλλόγου, σε μια χρονιά που αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό καθώς αποτελεί την τελευταία στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας πριν από την υλοποίηση του μεγάλου σχεδίου για το νέο σπίτι του Δικεφάλου.