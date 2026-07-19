Η Καλαμάτα δίνει σε κάθε κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας για τη νέα σεζόν μια επετειακή φανέλα περιορισμένης έκδοσης.

Η Καλαμάτα επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και η ΠΑΕ, θέλοντας να έχει τον κόσμο στο πλευρό της σε αυτή την ιστορική σεζόν, προχωρά σε μια σπουδαία κίνηση για τους φιλάθλους της.

Μετά την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας, των οποίων οι τιμές ξεκινούν από τα 150 ευρώ, η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε ένα μοναδικό προνόμιο για όσους τα προμηθεύτηκαν. Συγκεκριμένα, μαζί με την αγορά κάθε εισιτηρίου, η ομάδα κάνει δώρο την επετειακή φανέλα της νέας σεζόν.

Πρόκειται για μια συλλεκτική εμφάνιση, καθώς θα κυκλοφορήσουν μόλις 1.967 αριθμημένα κομμάτια, αριθμός που αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του συλλόγου της Μεσσηνίας.