Πώς τα πήγαν τα τρία καλοκαιρινά αποκτήματα της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Χρόνινγκεν, στο οποίο η Ένωση έκανε την ανατροπή, επικρατώντας με 2-1.

Η ΑΕΚ έκλεισε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της στην Ολλανδία με φιλική νίκη με 2-1 επί της Χρόνινγκεν, η οποία μάλιστα ήρθε με ανατροπή με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ρέλβας από το 55'. Οι Ζίνι και Καλοσκάμης ήταν οι σκόρερ της Ένωσης γυρίζοντας το ματς, ωστόσο παρά τη νίκη οι κιτρινόμαυροι έδειξαν ότι έχουν αρκετή δουλειά μπροστά τους στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους από τις 23 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου.

Και τα τρία καλοκαιρινά μεταγραφικά αποκτήματα των κιτρινόμαυρων, οι Κάαν Κάιρινεν. Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και Χρήστος Αλεξίου αγωνίστηκαν στο φιλικό, με τους δύο πρώτους να ξεκινάνε στην ενδεκάδα και να γίνονται αλλαγή στο ημίχρονο και τον τρίτο να περνάει στο παιχνίδι στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Κάαν Κάιρινεν τα πήγε καλά στο πρώτο μέρος, επιβεβαιώνοντας ξανά το μεγάλο του ατού που είναι η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ είναι εξαιρετικός στο pasing game και βοηθάει στην κυκλοφορία. Μπορεί να μην πήρε πολλές πρωτοβουλίες, αλλά όταν η μπάλα περνούσε από τα πόδια του, οι πάσες του ήταν σωστές υπηρετώντας τον ρόλο του. Στο 46' αντικαταστάθηκε από τον Σαχαμπό.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ αντικαταστάθηκε επίσης στο 46' από τον Μάνταλο, με τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ να κινείται σε μέτρια επίπεδα. Δεν είχε γρήγορη σκέψη και ενέργεια και θέλει χρόνο ακόμα για να «κουμπώσει». Μια σέντρα του στο 8' δημιούργησε μια τελική του Μουκουντί με κεφαλιά, ενώ άλλη μια που επιχείρησε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους πέρασε άουτ στην προσπάθειά του να βρει τον Κοϊτά στο δεύτερο δοκάρι.

Ο Χρήστος Αλεξίου πέρασε αλλαγή στο 64' παίζοντας μαζί με τον Γκεοργκίεφ δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, σε ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο η ΑΕΚ είχε μείνει με δέκα παίκτες. Ο Νίκολιτς άλλαξε όλη την τετράδα της άμυνας του και ένα λεπτό αργότερα ήρθε το γκολ της Χρόνινγκεν. Στη συγκεκριμένη φάση έβαλε το πόδι του για να κόψει, αλλά η μπάλα κόντραρε για να καταλήξει τελικά στον Ζαουάντα που σκόραρε το γκολ της ολλανδικής ομάδας. Στη συνέχεια πάντως ο Αλεξίου μαζί με τον Γκεοργκίεφ δεν απειλήθηκαν, με την ΑΕΚ να βρίσκει σε δύο στιγμές δύο γκολ και να φτάνει στην ανατροπή.

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