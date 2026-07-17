Ολυμπιακός: Ο Ζότα, η καλή του θέση και η υπογραφή στην Σπόρτινγκ

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού.

Μέσα στο διήμερο θα έχουμε λογικά την ευκαιρία να δούμε τον Ζότα Σίλβα για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Με την ευκαιρία έχει σημασία να κάνουμε μία επισήμανση για τις δύο θέσεις στις οποίες έπαιξε στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του, το 2023-24, τότε που με τη μικρομεσαία πορτογαλική Βιτόρια Γκιμαράες έκανε 15 γκολ και 7 ασίστ, νούμερα που του έδωσαν μεταγραφή στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Εκείνη λοιπόν τη σεζόν ο 27χρονος Πορτογάλος έπαιξε 15 παιχνίδια βασικός σε ρόλο δεύτερου επιθετικού, 20 παιχνίδια σε ρόλο έξω δεξιά και 6 παιχνίδια σε ρόλο έξω αριστερά.

Άρα, μιλάμε για έναν πολυσύνθετο επιθετικογενή παίκτη, που παίζει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ και που στην ιδανική του σεζόν έπαιξε κατά βάση από δεξιά η, πίσω από τον σέντερ φορ, με τα στατιστικά του να λένε ότι ως μεσοκυνηγός κινούμενος από τον άξονα είχε 3 γκολ, ως έξω δεξιά είχε 9 γκολ κι 6 ασίστ και ως έξω αριστερά είχε 3 γκολ και μια ασίστ. Αυτά σε 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 40 βασικός.

Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσω ότι ο Ζότα πριν περίπου 10 μήνες, τέλη Αυγούστου του 2025, είχε υπογράψει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη φόρμουλα του δανεισμού κι οψιόν αγοράς, μετά από συμφωνία της πορτογαλικής ομάδας και της Νότιγχαμ. Σε μία κίνηση που όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί οι συζητήσεις έγιναν την τελευταία ημέρα των μεταγραφών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στάλθηκαν στην ΦΙΦΑ (κατά άλλες πηγές στην πορτογαλική ομοσπονδία) λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, με την προθεσμία να είχε περάσει!!!

Τον Ζότα ήθελε πολύ ο προπονητής της Σπόρτινγκ, ο Ρουί Μπόρτζες, κι ας μην είχαν προλάβει να συνεργαστούν στην Γκιμαράες, από την οποία πέρασαν κι οι δυο, καθώς με το που πήγε στην ομάδα ο Μπόρτζες, έπαιρνε μεταγραφή για τη Φόρεστ ο Ζότα, που στην αγγλική ομάδα είχε επίσης Πορτογάλο προπονητή, τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Κάπως έτσι, ο Ζότα λίγες ημέρες αργότερα δόθηκε δανεικός από τη Νότιγχαμ στην Μπεσικτάς, καθότι το τουρκικό πρωτάθλημα είχε μεταγραφές έως τα μέσα Σεπτέμβρη.

Άσχετο: Στον Ολυμπιακό τα τελευταία 24ωρα, παράλληλα με τη διαπραγμάτευση για τον Σάλιακα με τη Σεν Πάουλι, ψάχνονται για τον Πάνο Κατσέρη, τον 25χρονο Έλληνα (γεννημένο στην Αθήνα) δεξιό μπακ της γαλλικής Λοριάν, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Κατσέρης είχε στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν ένα σοβαρό τραυματισμό, αλλά στη συνέχεια συνήλθε και έπαιξε 8 παιχνίδια βασικός.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μία απορία την έχω που ο Τζολάκης είναι τόσο ευχαριστημένος με την προοπτική της Χαλ. Μίας ομάδας που τώρα ανέβηκε από την Τσάμπιονσιπ και που θεωρείται από τα φαβορί για να υποβιβαστεί τη νέα σεζόν από την Πρέμιερ Λιγκ.

Θα τον καταλάβαινα πολύ καλύτερα τον διεθνή γκολκίπερ εάν είχε μία πρόταση έστω από μία μικρομεσαία ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ η, από καμία ιταλική ομάδα, έστω τύπου Φιορεντίνα.

Δεν αμφιβάλλω ότι ο Κωνσταντής ξέρει καλύτερα το καλό του από εμένα-μπορεί για παράδειγμα μόνο η Χαλ να του δίνει θέση βασικού σε σχέση με άλλες ενδιαφερόμενες, αλλά όπως κι αν είναι, την απορία την έχω.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔