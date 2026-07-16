Αλαφούζος: «Στόχος μας η κεντρική διαχείριση και να πιέσουμε για περισσότερα λεφτά από το στοίχημα»
Μια ημέρα μετά την εκλογή του ως πρόεδρος της Super League για την επόμενη χρονιά ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρών στην κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας χρονιάς και κατά την έναρξη της εκδήλωσης έκανε την πρώτη του δήλωση ως επικεφαλής της Λίγκας.
Ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού στάθηκε στους στόχους του για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και να ασκήσει πίεση στην Πολιτεία για περισσότερα λεφτά από το στοίχημα. Παράλληλα τόνισε πως πρέπει να βρεθούν επιπλέον έσοδα και για τη Super League 2.
Η δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου
«Ο βασικότερος στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες πώς να το υλοποιήσουμε. Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα που μας είχαν υποσχεθεί όταν είχαμε πάει. Αυτό δεν έγινε, ελπίζουμε να γίνει τώρα.
Πρέπει επίσης να βρούμε έσοδα και για τη δεύτερη Εθνική γιατί δεν γίνεται να υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία οι ομάδες που πέφτουνε και να υπάρχει τέτοια κατάσταση στη Β' Εθνική».
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