Σάντσες: ΠΑΟΚ - Ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην Ατλας
Στο Μεξικό είχε φτάσει τις τελευταίες ώρες ο Χόρχε Σάντσες προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακινησή του στην Ατλας, έπειτα από τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.
Το deal ολοκληρώθηκε, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την παραχώρησή του 28χρονου Μεξικανού δεξιού μπακ στην Ατλας.
Ο Σάντσες πραγματοποίησε 11 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, με μια ασίστ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Atlas Guadalajara.
Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Atlas Guadalajara.— PAOK FC (@PAOK_FC) July 16, 2026
Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία. #Sanchez #PAOK #NewEra pic.twitter.com/Aeb2yPxsXM
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