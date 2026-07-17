Ο Ουκρανός είναι ο μόνος καθαρόαιμος φορ της αποστολής του Ολυμπιακού που δίνει το πρώτο του φιλικό (ως προς το β' στάδιο). ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι... ταυρί σωματοδομικά. Ούτε ίχνος λίπος πάνω του. Ένας παίκτης πανύψηλος, πολύ δυνατός, πάντα γυμνασμένος και πάντα επαγγελματίας. Είναι και ο μόνος καθαρός σέντερ φορ που έχει στη διάθεσή του ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το διάστημα στην Ολλανδία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι άλλοι 2 παίκτες που έχουν δοκιμαστεί σε επίπεδο ασκήσεων ως φορ να είναι ο Μασούρας αλλά και ο Ζότα Σίλβα. Ο Γιάρεμτσουκ πάντως – ασχέτως με τις πληροφορίες για το μέλλον του – δείχνει φουλ αφοσιωμένος στις ερυθρόλευκες υποχρεώσεις του και τα δίνει όλα στις προπονήσεις, όπως και τα έδωσε και όλα στα φιλικά που έπαιξε.

Από εκεί και πέρα το απόγευμα της Παρασκευής ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλός του θα είναι η Φορτούνα Σιτάρντ στο γήπεδο όπου κάνει προετοιμασία (με σέντρα στις 19.30) και όπου εκεί θα βρεθεί ξανά στο πλευρό του ο φίλαθλος κόσμος του.

Το πρόγραμμα των φιλικών των Ερυθρόλευκων (που τα ματς αυτά θα τα δείξει η COSMOTE TV)

17 Ιουλίου 2026, 19:30: Fortuna Sittard

18 Ιουλίου 2026, 16:30: AFC Ajax (με τον Άγιαξ να έχει ανακοινώσει ότι το ματς θα είναι κεκλεισμένων)

24 Ιουλίου 2026, 20:00: Royal Antwerp FC

25 Ιουλίου 2026, 16:00: AZ Alkmaar

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι σε ώρα Ελλάδας

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