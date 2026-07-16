Το Αγγλία – Αργεντινή στο Μουντιάλ μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην περιοχή όπου κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός. ΟΛΛΑΝΔΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Γέμισαν οι μπυραρίες και τα... φαγάδικα στην Ολλανδία στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Εξαίρεση δεν αποτέλεσε το μέρος όπου κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός. Το Βλάαρντινγκεν που είναι βιομηχανική περιοχή αλλά και κοντά σε λιμάνι σφύζει από ζωή το βράδυ της Τετάρτης ασχολήθηκε μόνο με Μουντιάλ.

Ο περισσότερος κόσμος της περιοχής βρέθηκε σε μαγαζιά γα να δει το παιχνίδι. Ηταν χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν μπυραρίες με φιλάθλους και των 2 Εθνικών. Το έζησε η κάθε πλευρά με το δικό της τρόπο και χωρίς απρόοπτα και στο τέλος πανηγύρισαν οι Αργεντίνοι σε ένα timing όπου έπεσαν πυροτεχνήματα στον ουρανό.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!