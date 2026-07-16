Πώς επηρεάζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνάς του έπειτα από τον τραυματισμό του Ίνγκασον, που τον έθεσε νοκ άουτ για όλη τη σεζόν.

Μπορεί τα άσχημα μαντάτα για τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον να επιβεβαιώθηκαν μόλις πριν λίγες ώρες, ωστόσο ήδη στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις όσον αφορά το μεταγραφικό τους σχεδιασμό για τις θέσεις των κεντρικών αμυντικών.

Ήδη πριν οι «πράσινοι» χάσουν τον αρχηγό τους για όλη τη σεζόν, ήταν στην αγορά για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού έχοντας την δύσκολη υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν της Σαμσουνσπόρ σε πρώτο πλάνο.

Μ' αυτόν και τους υπάρχοντες Ίνγκασον, Ντε Φράι, Κάτρη και Τουμπά θα σχηματιζόταν μία αξιόμαχη πεντάδα. Αυτή θα πλαισιωνόταν από έναν από τους νεαρούς Βύντρα και Λάβδα ενώ οι Πάλμερ-Μπράουν και Γεντβάι, που υπάρχουν ακόμα στο ρόστερ, δεν υπολογίζονται αυτή τη στιγμή.

Η διαφοροποίηση που επέφερε ο τραυματισμός του Ίνγκασον

Με την αναποδιά αυτή που έτυχε στο «τριφύλλι», η απόφαση που έχει παρθεί προς στιγμήν είναι να παραμείνει η στόχευση της απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού, αλλά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αφού πλέον υπάρχει σημαντικό κενό στις θέσεις αυτές και τα πρώτα ευρωπαϊκά ματς απέχουν μόλις μία εβδομάδα.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν παραμένει πρώτος στόχος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αν διαπιστωθεί πως δεν γίνεται να βγει γρήγορα άκρη, οι «πράσινοι» δεν θα στραφούν σε μία άλλη περίπτωση προκειμένου να καλύψουν το κενό τους.

Ο στόπερ που θα αποκτηθεί θα προστεθεί δίπλα στους Κάτρη, Ντε Φράι και Τουμπά, δημιουργώντας μία ανταγωνιστική τετράδα και ως πέμπτος θα είναι ένας εκ των νεαρών Λάβδα και Βύντρα, με τον πρώτο να έχει προβάδισμα.

Όσον αφορά τους Πάλμερ-Μπράουν και Γεντβάι, δεν φαίνεται πως η εξέλιξη αυτή μπορεί να φέρει κάποια «ενεργοποίησή» τους.

Υπάρχει περίπτωση βέβαια ο Παναθηναϊκός να κινηθεί και για δεύτερο στόπερ, αλλά αυτό θα συμβεί μονάχα αν ο Τζέικομπ Νίστρουπ κρίνει πως είναι οι νεαροί δεν είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν τον ρόλο τους.