Το κεφάλαιο «Άλβαρο Τεχέρο» έκλεισε οριστική για τον Άρη καθώς η ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Το μέλλον του Άλβαρο Τεχέρο ήταν προδιαγεγραμμένο από τη στιγμή που ο Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του την περασμένη αγωνιστική περίοδο, κυρίως όμως γιατί διαπιστώθηκε μεγάλη απόσταση μεταξύ της προσφοράς του 29χρονου παίκτη και του συμβολαίου του. Καθόλου τυχαία, ο Άρης του έδωσε το δικαίωμα διαπραγμάτευσης με άλλες ομάδες και ο Τεχέρο δεν δυσκολεύτηκε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σήμερα (16/7) η Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτησή του με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και το σχετικό κεφάλαιο έκλεισε οριστικά για τον Άρη.

Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η εξέλιξη φάνηκε τόσο μέσα από τη δυνατότητα που του έδωσε ο Άρης για επαφές με άλλες ομάδες όσο και από την απουσία του παίκτη από την προετοιμασία.