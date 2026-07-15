Οι τελευταίες πληροφορίες από την Αργεντινή μεταδίδουν ότι ο Φρανσίσκο Ορτέγα έδωσε το ΟΚ για τη Ρίβερ με τον Ολυμπιακό να ζητά 7 εκατ. ευρώ.

Εν έτει 2025 ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί την κρούση της Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγα. Είχε δώσει αρνητική απάντηση αξιώνοντας 7 εκατ. ευρώ. Σε αυτήν την φάση η Ρίβερ εχει επιστρέψει στη διεκδίκηση του διεθνούς αριστερού μπακ με την εξής διαφορά.

Ο Ορτέγα σύμφωνα με αργεντίνικες πηγές είναι θετικός στο να κλείσει στη Ρίβερ. Παράλληλα ο Ολυμπιακός ζητά ξανά 7 εκατ. ευρώ και ενώ οι διαπραγματεύσεις των εμπλεκόμενων πλευρών συνεχίζονται.