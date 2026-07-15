Η τοποθέτηση ανθρώπου της Σαμσουνσπόρ για Φαν Ντρόνγκελεν, Παναθηναϊκό και Τραμπζονσπόρ

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Σαμσουνσπόρ, Σουάτ Τσακίρ πήρε θέση για το θέμα της μεταγραφής του Φαν Ντρόνγκελεν σε Παναθηναϊκό και Τραμπζονσπόρ.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ακολουθεί την ίδια... συνταγή και στην περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν της Σαμσουνσπόρ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ήρθε μία τοποθέτηση του υπευθύνου του γραφείου Τύπου του κλαμπ πάνω στο θέμα.

Ο Σουάτ Τσακίρ ανέφερε πως υπήρξε πρόταση για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό από τον Παναθηναϊκό, όμως θεωρήθηκε πολύ χαμηλή και γι' αυτό απορρίφθηκε. Όσον αφορά την Τραμπζονσπόρ, πρόσθεσε πως υπάρχει πρόταση και από κείνη και ό,τι αν φτάσει το ποσό που απαιτείται, τότε θα γίνει το deal.

Σημείωσε δε πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κλαμπ γίνονται σε επίπεδο προέδρων πλεόν.

Οι δηλώσεις του υπευθύνου επικοινωνίας της Σαμσουνσπόρ

«Ο Παναθηναϊκός, μια ελληνική ομάδα, κατέθεσε πρόταση για τον Ντρόνγκελεν, αλλά τη θεωρήσαμε πολύ χαμηλή. Πρόταση κατέθεσε και η Τραμπζονσπόρ. Εάν προσφερθεί ικανοποιητικό ποσό, ο Ντρόνγκελεν θα μεταγραφεί στην Τραμπζονσπόρ. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο προέδρων».

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