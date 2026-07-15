Η τοποθέτηση ανθρώπου της Σαμσουνσπόρ για Φαν Ντρόνγκελεν, Παναθηναϊκό και Τραμπζονσπόρ
Την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ακολουθεί την ίδια... συνταγή και στην περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν της Σαμσουνσπόρ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ήρθε μία τοποθέτηση του υπευθύνου του γραφείου Τύπου του κλαμπ πάνω στο θέμα.
Ο Σουάτ Τσακίρ ανέφερε πως υπήρξε πρόταση για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό από τον Παναθηναϊκό, όμως θεωρήθηκε πολύ χαμηλή και γι' αυτό απορρίφθηκε. Όσον αφορά την Τραμπζονσπόρ, πρόσθεσε πως υπάρχει πρόταση και από κείνη και ό,τι αν φτάσει το ποσό που απαιτείται, τότε θα γίνει το deal.
Σημείωσε δε πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κλαμπ γίνονται σε επίπεδο προέδρων πλεόν.
Οι δηλώσεις του υπευθύνου επικοινωνίας της Σαμσουνσπόρ
«Ο Παναθηναϊκός, μια ελληνική ομάδα, κατέθεσε πρόταση για τον Ντρόνγκελεν, αλλά τη θεωρήσαμε πολύ χαμηλή. Πρόταση κατέθεσε και η Τραμπζονσπόρ. Εάν προσφερθεί ικανοποιητικό ποσό, ο Ντρόνγκελεν θα μεταγραφεί στην Τραμπζονσπόρ. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο προέδρων».
Μάθετε όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού εδώ.
Samsunspor Basın Sözcüsü: "Drongelen'e Yunan takımı Panathinaikos teklifte bulundu ama teklif bize düşük geldi.
Trabzonspor da teklif verdi. İyi bir rakam verilirse Drongelen Trabzonspor'a verilecek. Başkanlık düzeyinde görüşmeler devam ediyor." pic.twitter.com/zb3skurRxf— Kulis TV (@KulisTivi) July 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.