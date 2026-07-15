Την πρώτη τους προπόνηση με τον ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν οι Άλι και Σανταμαρία ενώ βγήκε ενημέρωση σχετικά με τον τραυματισμό του Ελουστόντο.

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν με τον Ελουστόντο να ακολουθεί ειδική θεραπεία λόγω οιδήματος στον λαγονοψοίτη του δεξιού ποδιού με την κατάσταση του να αξιολογείται καθημερινά.

Από εκεί και πέρα, την παρθενική τους προπόνηση με τα προπονητικά του Δικεφάλου έκανε τόσο ο Άλι όσο και ο Σανταμαρία.

Αναλυτικά:

«Το διήμερο ρεπό ολοκληρώθηκε και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη δουλειά με νέα πρόσωπα. Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις ρόντο, παιχνίδια κατοχής και τρανζίσιον και ολοκληρώθηκε με δίτερμα. Την πρώτη τους προπόνηση με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησαν οι Άλι και Σανταμαρία, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα της ομάδας.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Χατσίδης, Κωττάς , Σορετίρε και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω οιδήματος στον λαγονοψοίτη του δεξιού ποδιού, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά, ενώ ο Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Την Πέμπτη (16.07) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί το πρωί στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας».