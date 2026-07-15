Ισοπαλία, δηλώσεις-«φωτιά» και πάμε για το part 3 στις εκλογές της Stoiximan Superleague

Ημέρα εκλογών στη Stoiximan Superleague μετά τις δύο ισοπαλίες μεταξύ του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Φουντώνει η μάχη για την προεδρία της Stoiximan Superleague όπου Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έχουν αναδειχθεί ισόπαλοι δύο φορές και το μεσημέρι (15:30) της Τετάρτης είναι προγραμματισμένη και η τρίτη ψηφοφορία.

Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, τα αίματα... άναψαν με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση να παρεμβαίνει και να καταθέτει τη δική του για το αποτέλεσμα, λέγοντας: «Η ΕΠΟ παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό και ανησυχία την αρνητική εξέλιξη αυτή, θεωρώντας ότι, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας στους κόλπους του συνεταιρισμού και κατ' επέκταση στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Επομένως, ως ΕΠΟ έχουμε μία πρόταση: όπως έγινε και το 2006, έτσι και το 2026 να μοιραστεί η θητεία, τα δύο έτη, ανάμεσα στον κ. Αλαφούζο και στον κ. Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες, με εγωισμό, με πολλές πτυχές στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, και ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μία διετία. Ο κ. Αλαφούζος μπορεί να πει ότι ο κ. Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία και ότι δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού η Super League από τα 20 χρόνια παρουσίας να είναι τα δέκα στην προεδρία.

Ο κ. Μαρινάκης μπορεί πολύ σωστά να πει ότι εγώ εξελέγην μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και μέσω αυτής πήρα την πλειοψηφία και έφερα μια μεγάλη χορηγία στον συνεταιρισμό. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της ΕΠΟ είναι η μοναδική η οποία μπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει.

Οπότε, η πρόταση μου αυτή τη στιγμή είναι τον πρώτο χρόνο να αναλάβει τη θητεία ο κ. Αλαφούζος. Από το 2026 και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά και ενώπιον όλων ότι θα έχει αποχωρήσει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2027. Και τον δεύτερο χρόνο ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή από το 2027 έως την 30ή Ιουνίου του 2028 – συμπίπτει και με τις εκλογές της ΕΠΟ η λήξη της θητείας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας πέραν των όσων θα γραφτούν.

Καταλαβαίνω ότι και για τους δύο δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό ό,τι προτείνουμε, όμως είναι κάτι που θα παρακαλούσα και τους δύο -είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες, εδώ όμως είμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μπαίνει η κόντρα στο ποδόσφαιρο. Η πρότασή μου, λοιπόν, είναι αυτή, το 1+1».

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε θετικός, όχι όμως και αυτός του Ολυμπιακού, ο οποίος έριξε... πυρά μετά τη δεύτερη ισοπαλία (7-7) στη ψηφοφορία ενώ πρότεινε τους Λυσάνδρου, Μποροβήλου και Κοξένογλου για την προεδρία.

Συγκεκριμένα:

«Με γνώμονα το καλό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον Συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της Κυρίας Κ. Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος) τους Κυρίους Μ. Λυσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και Γ. Μποροβήλο (ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης).



Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του Συνεταιρισμού μας αλλά και οι επιτυχίες στις ομάδες τους. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό.

Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές- κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο Πρόεδρός της, μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη.

Θα ήθελα όλα τα Μέλη του Συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος και από τους τρεις αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου.»

Τέλος, ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού ανέφερε ξεκάθαρα τη πιθανότητα συμμαχίας του Γιάννη Αλαφούζου με τον Ιβάν Σαββίδη του ΠΑΟΚ για την προεδρία της Λίγκας.

«Προφανώς δε δέχομαι την στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και εμπρός και για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο.

Επίσης τι λαγούς και πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο! Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο.

Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε.

Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η Αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού.»