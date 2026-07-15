Η σημασία της ομάδας του ΠΑΟΚ, τοξικότητα και… ηθικές διαπραγματεύσεις

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο Gazzetta για πολλά θέματα επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, εμπλέκοντας μεταγραφές, Mουντιάλ και διαιτησίες, αλλά και την μπασκετική πραγματικότητα.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος και τώρα κάνει τις μεταγραφές του στο ποδόσφαιρο, το πιο σημαντικό κομμάτι όμως ήταν, είναι και θα είναι η δουλειά στην προπόνηση.

Δουλειά! Διαχείριση! Νοοτροπία! Ποδοσφαιρικό σχέδιο! Όλα αυτά καταλήγουν στον προπονητή που έρχεται μετά τις μεταγραφές να παρουσιάσει το δικό του έργο και να βγάλει το τελικό αποτέλεσμα.

Για τον ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια όλοι γνώριζαν ότι είχε έναν προπονητή που με τη δουλειά και νοοτροπία του, θα έφθανε το όποιο ρόστερ του στο ταβάνι των δυνατοτήτων του. Ο Αλέσιο Λίσι τώρα θα μας συστηθεί. Όχι αύριο, μεθαύριο… Σε βάθος χρόνου σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις μίας ομάδας με τους στόχους του ΠΑΟΚ, περιμένοντας και απολαμβάνοντας στήριξη από πολλούς ποδοσφαιρανθρώπους.

Ο Δικέφαλος έκλεισε πολύ καλά χαφ και εξτρέμ, πάει να αγοράσει έναν ακόμη στο κέντρο αφού άφησε την υπόθεση του ελεύθερου από την Ιβηρική, θέλει φορ και φυσικά τον εξαιρετικό Δημήτρη Γιαννούλη. Καλοί παίκτες, πολλοί βέβαια για να γίνουν ομάδα από εδώ και πέρα κάποια στιγμή μέσα στην περίοδο. Τι σημαίνει ομάδα και δουλειά, πέρα από την ποιότητα των παικτών; Ομάδα είναι ξεκάθαρα η εθνική Ισπανίας, η μόνη εθνική που όπως «λέω» θυμίζει σε οργάνωση και σχέδιο, ένα δουλεμένο -για πολλά χρόνια- club.

Μόνο η ΟΜΑΔΑ της Ισπανίας μπορούσε να αποκλείσει τους εκπληκτικούς Γάλλους. Ακόμη και στις εθνικές ομάδες ΔΕΝ κερδίζει η ομάδα με τους καλύτερους παίκτες, αλλά εκείνοι οι παίκτες που ΜΑΖΙ παίζουν καλύτερα. Και κάτι ακόμη για το ποδόσφαιρο κατοχής: Την μπάλα και την κατοχή από τους Ισπανούς ΔΕΝ μπορεί να την πάρει ΚΑΝΕΙΣ. Όταν έχεις την μπάλα με τέτοιο τρόπο και βλέπεις ότι σε αυτό το κομμάτι υπερτερείς, τότε αποκτάς τεράστια αυτοπεποίθηση. Κάπως έτσι όλοι οι παίκτες φθάνουν και ξεπερνούν το ταβάνι τους. Κάπως έτσι από ποδοσφαιριστές πχ του 8, πάνε στο 9!



* Ο κ. Μαρινάκης κατήγγειλε χθες ότι: «Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο Πρόεδρός της, μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη».

Πού και πώς τα έμαθε αυτά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού; Πώς θα τα αποδείξει, με ποια στοιχεία;

Και τι θα γίνει τώρα; Θα έχουμε τον Ολυμπιακό να κάνει ρεκόρ επιθέσεων και τοξικότητας, θα επιχειρήσει να ξεπεράσει την περσινή ΑΕΚ που… δικαιώθηκε και μέσα σε αυτή τη συνθήκη ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να βάλει Έλληνες διαιτητές που ΔΕΝ φημίζονται για το πώς διαχειρίζονται πολύ πιεστικές καταστάσεις;

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ…

Ο ΠΑΟΚ που τώρα κάνει προσπάθεια να πρωταγωνιστήσει εκ νέου στο μπάσκετ, οφείλει να βρει λύσεις για την αλλαγή της βασικής δομής του αθλήματος όπως παίζεται εδώ στην Ελλάδα. Τα ζητήματα είναι τεράστια και φυσικά πολλοί αντίπαλοί του είναι βολεμένοι σε αυτές τις ανισορροπίες.

Πέρα απο διαιτησίες, ομοσπονδίες, συμβόλαια, ακαδημίες, πειθαρχικές επιτροπές… Αυτή τη στιγμή δύο ομάδες διεκδικούν έναν παίκτη. Έναν Έλληνα διεθνή αθλητή, τον Τολιόπουλο. Όλα τα ρεπορτάζ συμφωνούν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ως πλεονέκτημα την καλύτερη οικονομική του πρόταση και ο Άρης τον προπονητή… Στη διαπραγμάτευση που γίνεται ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με τα λεφτά και ο Άρης θέλει να πείσει τον Έλληνα αθλητή, χρησιμοποιώντας τον προπονητή της εθνικής ομάδας!

Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, ούτε αυτά καθ’ αυτά τα πρόςωπα. Η διαδικασία είναι θεμιτή; Στέκει ηθικά κάτι τέτοιο με σύλλογο να έχει τον προπονητή της εθνικής, ο οποίος φυσικά θα αξιοποιεί τη θέση του αυτή προς όφελος του Συλλόγου;

Αυτό όμως είναι το μπάσκετ… Κι αυτό είναι το μπάσκετ…