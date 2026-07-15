Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την υπογραφή του νέου συμβολαίου της με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μ' ένα βίντεο με δηλώσεις του Σέρβου ποδοσφαιριστή, που δεν έκρυψε τη χαρά του για την εξέλιξη.

Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 είναι και επίσημα ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού η ΑΕΚ έκανε γνωστή τη συμφωνία που υπήρχε με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Youtube.

Εκείνο περιείχε δηλώσεις του Σέρβου ποδοσφαιριστή γύρω από την εξέλιξη αυτή, με τον 31χρονο επιθετικό χαφ να διατρανώνει την χαρά του για το αίσιο τέλος των συζητήσεων και την επιθυμία του να κατακτήσει κι άλλα τρόπαια με τη φανέλα της «Ένωσης».

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για το νέο συμβόλαιο ήδη από το φινάλε της φετινής σεζόν κι έμενε απλώς να ανακοινωθεί το deal, όπερ και εγένετο. Τη φετινή σεζόν ο Γκατσίνοβιτς πραγματοποίησε 31 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.300 λεπτά που αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.