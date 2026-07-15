Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το θέμα γκολκίπερ στον Ολυμπιακό.

Μέχρι χθες δεν υπήρχε συγκεκριμένη προσφορά για τον Τζολάκη στον Ολυμπιακό. Πλέον υπάρχει. Δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά υπάρχει.

Όντως η νεοφώτιστη στην Πρέμιερ Λιγκ Χαλ έχει κάνει πρόταση για τον διεθνή τερματοφύλακα. Ανεπίσημη, αλλά την έχει κάνει. Και φτάνει, κατά πληροφορίες, τα 16 εκατ. Ευρώ, ποσό που δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, αλλά είναι βάση μίας συζήτησης για περαιτέρω, όσο ο Τζολάκης δεν επεκτείνει με τους «ερυθρόλευκους» το συμβόλαιο του, που λήγει σε ένα χρόνο, με τον σύλλογο να κινδυνεύει έτσι να τον χάσει του χρόνου χωρίς Ευρώ.

Προς το παρόν ο Τζολάκης είναι στον Ολυμπιακό, στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας κι αυτό είναι το σημαντικό-όπως βέβαια είναι ακόμη πιο σημαντικό να είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του ενόψει των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ κι όχι με το μυαλό στο πού θα παίζει τη νέα σεζόν.

Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που πωληθεί ο 24χρονος γκολκίπερ, η λύση που προκρίνεται εσωτερικά στον Ολυμπιακό είναι του Ζοζέ Σα, τόσο λόγω ποιότητας κι εμπειρίας, όσο και επειδή «μας ξέρει και τον ξέρουμε». Υπάρχει δε η δίοδος με τον μάνατζερ του 33χρονου Πορτογάλου, που ήταν στο Παγκόσμιο κύπελλο με την Εθνική ομάδα της χώρας του, στην οποία αγωνίστηκε τελευταία φορά τον περασμένο μήνα ένα ημίχρονο, στο φιλικό με τη Χιλή.

Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για τον 26χρονο γκολκίπερ της Παραγουάης στο Μουντιάλ, τον Ορλάντο Χιλ, που διακρίθηκε στη διοργάνωση και είναι βασικός στη Σαν Λορέντσο της Αργεντινής. Ας λάβουμε, πάντως, υπόψιν μας ότι ο Χιλ πιάνει θέση ξένου κι οι Πειραιώτες έχουν πρόβλημα με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και κάτι ίσως πολύ σημαντικό: ο Παραγουάνος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, όμως δεν παίζει μακριά από την εστία του, μία ικανότητα την οποία πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένας γκολκίπερ που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, πολύ απλά γιατί η ομάδα του Μεντιλίμπαρ παίζει πολύ ψηλά κι έτσι ο τερματοφύλακας της πολλές φορές πρέπει να κάνει και τον…λίμπερο.

Όπως κι αν έχει, ας περιμένουμε τις εξελίξεις.

Άσχετο: Λέει ο μάνατζερ του Ορτέγκα ότι θα φέρει πρόταση 4 εκατ. Ευρώ από τη Ρίβερ Πλέϊτ. Κι ότι ψάχνεται και στο Μεξικό για μία πρόταση λίγο μεγαλύτερη. Να αδειάσει μια θέση ξένου, να πάρει ο Ολυμπιακός και τα λεφτά και πάνω απ΄ όλα άλλον αριστερό μπακ, καθώς φαίνεται να έχει κάνει τον κύκλο του ο Αργεντίνος, που συν τοις άλλοις σε ένα χρόνο μένει ελεύθερος.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν είναι κι η καλύτερη συγκυρία για τον Ολυμπιακό αυτή με τη θέση του σέντερ φορ. Ο Κλέϊτον νοκ άουτ από θλάση, ο Ελ Κααμπί με άδεια λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου κι ο Ταρέμι να αναμένεται από άδεια λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου και με πληροφορίες να λένε ότι δεν ενσωματώνεται αμέσως στην αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία.

Άρα, απομένει αυτή την στιγμή, και μέχρι την επιστροφή των Μουντιαλικών, μόνο ο Γιάρεμτσουκ, που παρεμπιπτόντως έχει εκφράσει την επιθυμία να πάρει μεταγραφή. Με τον Μασούρα να είναι η εναλλακτική λύση, ώσπου να έρθει ο Ταρέμι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔