Ξένα ρεπορτάζ για Όσο - Ολυμπιακό: «Προφορική συμφωνία για τον παίκτη»
Οι Πειραιώτες αναζητούν αριστερό μπακ και ο 23χρονος (9/7/03) Ισπανός παίκτης της Σεβίλλης έχει βρεθεί στο προσκήνιο για εκείνους. Ο Χοακίν Μαρτίνεθ Γκαούνα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αλλά αποκαλείται Όσο εν συντομία, είναι προϊόν της Ακαδημίας της Σεβίλλης.
Ο ρεπόρτερ του Sky Sport Λούκα Μπεντόνι δίνει συνέχεια ως προς αυτόν τον παίκτη. Μεταδίδει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία της Σεβίλλης με το group των συλλόγων του Βαγγέλη Μαρινάκη έναντι 6 εκατ. ευρώ συν μπόνους και ότι ο παίκτης θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό παρότι ήταν υποψήφιος και για τη Φόρεστ.
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