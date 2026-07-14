Ξένα ρεπορτάζ για Όσο - Ολυμπιακό: «Προφορική συμφωνία για τον παίκτη»

Ρεπορτάζ του Sky Sport παρουσιάζει τον Όσο προ των πυλών της ομάδας του Ολυμπιακού κάνοντας λόγο για προφορική συμφωνία.

Οι Πειραιώτες αναζητούν αριστερό μπακ και ο 23χρονος (9/7/03) Ισπανός παίκτης της Σεβίλλης έχει βρεθεί στο προσκήνιο για εκείνους. Ο Χοακίν Μαρτίνεθ Γκαούνα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αλλά αποκαλείται Όσο εν συντομία, είναι προϊόν της Ακαδημίας της Σεβίλλης.

Ο ρεπόρτερ του Sky Sport Λούκα Μπεντόνι δίνει συνέχεια ως προς αυτόν τον παίκτη. Μεταδίδει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία της Σεβίλλης με το group των συλλόγων του Βαγγέλη Μαρινάκη έναντι 6 εκατ. ευρώ συν μπόνους και ότι ο παίκτης θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό παρότι ήταν υποψήφιος και για τη Φόρεστ.