Σάλιακας - Ολυμπιακός: Σε πρώτο πλάνο για την θέση του δεξιού μπακ
Στα 29 του χρόνια ο Έλληνας διεθνής - που έχει συμβόλαιο με την Ζαντκ Πάουλι - έχει πρωτοαναδειχθεί από τις Ακαδημίες των Εργοτέλη και Ολυμπιακού έχοντας περάσει και από την α' ομάδα των Πειραιωτών. Σε αυτήν την φάση ο Σάλιακας είναι στην pole position για να πλαισιώσει τον Μαφέο στα δεξιά της άμυνας του Ολυμπιακού και πάνω στη λογική της ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ. Υποψήφιοι είναι και ο Βρουσάι αλλά και ο 23χρονος διεθνής Πορτογάλος της Λιλ, Τιάγκο Σάντος.
Ο παίκτης αυτός - για τον οποίο έχετε διαβάσει ξανά στο Gazzetta - είχε αποκτηθεί έναντι του ποσού των 6.5 εκατ. ευρώ από την Εστορίλ. Στη Λιλ όπου έχει παίξει και ως αριστερός μπακ είχε πέρυσι 28 αγώνες με 2 ασίστ. Συνολικά στον γαλλικό σύλλογο έχει 84 αγώνες με 4 γκολ και 5 ασίστ. Από τη Λιλ οι ενδείξεις οδηγούν στο ότι θα αποχωρήσει ή στο πώς θα αποχωρούσε λόγω και θεμάτων που είχε με την τεχνική ηγεσία και ενώ έχει συμβόλαιο εκεί ως το 2029.
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