Δεύτερο και πιο δυνατό φιλικό για την ΑΕΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, με τους κιτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν απόψε (20:00) τη Φίτεσε.

Μετά το... ξεμούδιασμα με την Ντε Γκράαφσαπ, η ΑΕΚ δίνει απόψε (20:00, CosmoteSport 1) το δεύτερο φιλικό της τεστ επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Φίτεσε. Ένα πιο απαιτητικό φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της πόλης Λόενεν, το οποίο απέχει μόλις 20 λεπτά οδικώς από το Άπελντορν, όπου η Ένωση πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του και δεν αποκλείεται όπως και στο πρώτο φιλικό να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Σέρβος τεχνικός, που έχει ως στόχο να εξελίξει το επιτυχημένο περσινό πλάνο, πραγματοποίησε κάποιες δοκιμές στο χθεσινό πρωινό δίτερμα (η απογευματινή προπόνηση ήταν κλειστή) και οι οποίες ενδεχομένως να μπορούσαν να αποτελέσουν τις επιλογές για το αποψινό φιλικό.

Στη μία ομάδα ήταν οι Ρότα, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πήλιος, Λιούμπισιτς, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Βάργκα και Καλοσκάμης και στην άλλη ήταν οι Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πένραϊς, Σαχαμπό, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς, ενώ λογικά θα χρησιμοποιηθούν ξανά δύο τερματοφύλακες.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ το Σάββατο (18/7) ολοκληρώνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της με φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Χρόνινγκεν στις 15:00, διάρκειας 120 λεπτών (δύο εξηντάλεπτα) και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Άπελντορν στις 23 Ιουλίου για το δεύτερο κομμάτι, έχοντας ακόμα τρεις φιλικές αναμετρήσεις με Τσβόλε (26/7), Σάμσουνσπορ (29/7) και Σιντ Τρούιντεν (2/8).

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει