Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta μία διαπίστωση του για τον Ολυμπιακό σε αυτό το ξεκίνημα της προετοιμασίας του.

Αν έχει δει κάποιος τα δύο πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, θα έχει προσέξει ότι τα καλύτερα διαστήματα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ έχουν συμπέσει με την παρουσία συγκεκριμένων παικτών στην ενδεκάδα.

Με την πολωνική Ράκοφ (2-1) ο Ολυμπιακός ήταν καλός κατά βάση στο α΄ ημίχρονο. Και με τη βέλγικη Λέουβεν (1-1) ήταν καλός κατά βάση στο β΄ ημίχρονο και δη για ένα διάστημα 20 λεπτών, από το 60’ έως το 80’ περίπου. Σε αυτά λοιπόν τα δύο ημίχρονα του, στα οποία ήταν καλύτερος σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι, υπήρχαν στην ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ εφτά παίκτες.

Πρόκειται για τον γκολκίπερ Στουρνάρα, τον δεξιό μπακ Μαφέο, τον αριστερό μπακ Μπρούνο, τον αριστερό στόπερ Πιρόλα, τους κεντρικούς χαφ Σιπιόνι και Τσικίνιο, αλλά και τον έξω αριστερά Ζέλσον. Μιλάμε δηλαδή για πέντε παλιότερους παίκτες στην ομάδα, συν τον Μαφέο και τον νεαρό τερματοφύλακα Στουρνάρα, που επέστρεψε στον Ολυμπιακό.

Επειδή θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι τυχαίο, καταγράφω τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, γιατί κάτι πρέπει να μας λέει. Για παράδειγμα, ότι ο Πιρόλα με τον Μπρούνο αυτή την στιγμή είναι πιο μπροστά από Κάρμο κι Ορτέγκα. Κι ότι ο Τσικίνιο με τον Ζέλσον παραμένουν απολύτως βασικοί στο πλάνο του προπονητή. Οι δύο Πορτογάλοι στα καλά τους ξεχωρίζουν επιθετικά, έστω κι αν ο Ζέλσον παραμένει συχνά αναποτελεσματικός δημιουργικά κι εκτελεστικά κι ο Τσικίνιο ενώ βγάζει καλές επιθέσεις κι αντεπιθέσεις, παραμένει μακριά από το γκολ.

Ο Πιρόλα δεν είναι ακόμη στα καλύτερα του, όμως δείχνει κι έτσι πιο αξιόπιστος από τον τωρινό Κάρμο, ενώ ο Μπρούνο έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, τόσο ανασταλτικά, όσο κι επιθετικά, από τον Ορτέγκα, που ακόμη κινείται σε χαμηλές στροφές.

Ο Σιπιόνι το παλεύει. Για παράδειγμα, ήταν πολύ καλό που στο τελευταίο φιλικό γύρισε κι έκοψε στο ημικύκλιο της περιοχής μία επικίνδυνη επίθεση των Βέλγων και μία αντεπίθεση τους, κάτι πολύ σημαντικό για ομάδα που παίζει τόσο ψηλά όπως ο Ολυμπιακός. Πέρασε και δύο-τρεις καλές πάσες. Μπλόκαρε ένα σουτ. Πίεσε ψηλά. Αλλά ακόμη δεν τον λες πειστικό. Π.χ. δεν είναι ασφαλής με την μπάλα, ενώ κι ανασταλτικά τρώει κάποιες ντρίμπλες αρκετά εύκολα.

Για τον Μαφέο δεν μπορώ να πω πολλά, καθότι είναι με ανταγωνισμό ένα παιδί 17 ετών, τον Σιώζο. Γενικά, πάντως, είναι ακόμη σε χαμηλές στροφές.

Άσχετο: Ακούγονται πολλά και διάφορα για τον Τζολάκη, αλλά αυτό που μου λένε είναι ότι δεν έχει φτάσει καμία σοβαρή προσφορά στον Ολυμπιακό για τον βασικό του τερματοφύλακα. O δε Παραγουάνος γκολκίπερ Χιλ που ακούγεται, είναι ξένος, μη Κοινοτικός. Κατά τα άλλα, από τη Θεσσαλονίκη ακούω ότι ο Γιαννούλης είναι να κλείσει άμεσα, στον ΠΑΟΚ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αυτά τα χοντρά λάθη που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού τα φιλικά, κακώς περνάνε απαρατήρητα. Διότι, δυστυχώς, τα ίδια έκαναν, από πλευράς επιπολαιότητας εννοώ, και την περασμένη σεζόν-και τα αποτελέσματα τα είδαμε.

Για παράδειγμα με τη Λέουβεν είδαμε σε μία στιγμή τον Μπρούνο να επιχειρεί ντρίμπλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού (!), να χάνει την μπάλα και να αναγκάζεται να παραχωρήσει κόρνερ, από το οποίο ξεκίνησε το 1-1 των Βέλγων. Και σε μία άλλη στιγμή τον Ζέλσον να πιάνει την μπάλα με τα χέρια, επειδή έτσι έκρινε ότι έπρεπε να κάνει, θεωρώντας ότι έγινε φάουλ που δεν του δόθηκε-παιδική αντίδραση. Από την εκτέλεση του φάουλ η Λέουβεν είχε την καλύτερη της ευκαιρία στο παιχνίδι.

Δηλαδή, οι Βέλγοι τις δύο πιο επικίνδυνες ευκαιρίες τους τις είχαν από δύο χαζές ενέργειες των Μπρούνο και Ζέλσον. Ένα έργο που βαρεθήκαμε να το βλέπουμε (με άλλους αρνητικούς πρωταγωνιστές) κατά την περασμένη σεζόν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔