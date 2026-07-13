Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να ευχαριστεί τον Έλληνα επιθετικό για την προσφορά του.

Και τυπικά παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ο δανεισμός του από την μεξικάνικη Κρουζ Αζούλ ολοκληρώθηκε.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων» έχει ως εξής: «Σ’ ευχαριστούμε, Γιώργο

Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».