Ατρόμητος: Παρουσία του κόσμου του η πρώτη, έγινε και ο αγιασμός
Η πρώτη προπόνηση της ομάδας του Ατρόμητου με τον κόουτς Κέρκεζ να συνεχίζει ως γνωστόν στο τιμόνι του έγινε το απόγευμα της Δευτέρας. Πριν την προπόνηση πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός του συλλόγου.
Στην πρώτη του club ήταν ο ισχυρός άνδρας του Ατρόμητου, Γιώργος Σπανός, όπως και στελέχη του. Το παρών έδωσαν και φίλαθλοι της ομάδας δείχνοντας την στήριξή τους ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Στο πλευρό των Περιστεριωτών βρέθηκαν 800 φίλαθλοί τους.
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