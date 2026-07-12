Η αποστολή του ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα της Κυριακής επέστρεψε στη βάση του.

Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Το ραντεβού στο γήπεδο, όπου θα ξεκινήσει η δουλειά για τον πρώτο επίσημο αγώνα με τη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ στις 23 του μήνα, έχει δοθεί για την ερχόμενη Τετάρτη.

Τότε, στη διάθεση του Λίσι αναμένεται να είναι ο Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος αφίχθη σήμερα στην πόλη και ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλι, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Φωτορεπορτάζ από την άφιξη