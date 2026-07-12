Ο Σανταμαρία αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 18:00, την ώρα που προχωρά και η μεταγραφή του Τάχα Άλι στον Δικέφαλο του Βορρά.

Μια ανάσα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπαπτίστ Σανταμαρία είναι ο ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος Γάλλος αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας σήμερα, Κυριακή (12/7) στις 18:00 μέσω Μονάχου, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για να ενταχθεί επίσημα στην ομάδα.

Μόλις ο Γάλλος μέσος προσγειωθεί συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν να τρέχουν και τις υπόλοιπες υποθέσεις τους στα μεταγραφικά, καθώς είναι πλέον πολύ κοντά στο να εντάξουν στο δυναμικό τους και τον Τάχα Άλι. Οι διαπραγματεύσεις με τον 28χρονο εξτρέμ που ανήκει στη Μάλμε έχουν προχωρήσει πολύ, με τον ίδιο να φτάνει το αργότερο έως την Τρίτη (14/7) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μπουν οι συζητήσεις στην τελική τους ευθεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος ο παίκτης είχε επιβεβαιώσει δημόσια πως υπήρχαν επαφές με την πλευρά του ΠΑΟΚ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι υπήρχε ενδιαφέρον κι από άλλους συλλόγους, χωρίς να έχει καταλήξει τότε σε κάποια απόφαση για το μέλλον του.