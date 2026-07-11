Ηλιόπουλος από τη Μύκονο: «Το τρόπαιο της ΑΕΚ δείχνει πώς με τις δικές σου δυνάμεις μπορείς να γίνεις νικητής»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στη Μύκονο στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ και έκανε λόγο για τις αξίες που συμβολίζει αυτός ο τίτλος.

Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι φίλοι της ΑΕΚ και στη Μύκονο όπου το βράδυ του Σαββάτου (11/7) βρέθηκε το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ομάδας προκειμένου οι Ενωσίτες να φωτογραφηθούν μαζί του σε μια ακόμα κιτρινόμαυρη γιορτή του «δρόμου του νικητή».

Εκεί βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε στους φίλους της Ένωσης που είχαν συγκεντρωθεί και στα πολλά μικρά παιδιά που επίσης ήταν εκεί για να δουν από κοντά τον τίτλο που κατέκτησαν οι κιτρινόμαυροι. Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτό το τρόπαιο της ΑΕΚ είναι ένα τρόπαιο τιμής και αξιοπρέπειας και δείχνει πώς με τις δικές σου δυνάμεις μπορείς να αναδειχθείς νικητής.

«Το DNA των μικρών είναι ΑΕΚ! Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν από τους γονείς με αξιοπρέπεια, με ήθος. Μετά παραλαμβάνουν τη σκυτάλη οι μέντορες , οι προπονητές, οι άνθρωποι που είναι τα μικρά είδωλα στην καθημερινή ζωή. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό που είναι το μεγαλύτερο σχολείο και πανεπιστήμιο της ζωής. Να τα δούμε μετά από 15 με 20 χρόνια να έχουν πάρει τον δρόμο της ζωής τους και να κάνουν περήφανους τους γονείς. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Το τρόπαιο της ΑΕΚ, είναι τρόπαιο τιμής, αξιοπρέπειας. Είναι ένα τρόπαιο που δείχνει πώς με τις δικές σου δυνάμεις, έχοντας αυτά που είπα, αξιοπρέπεια, ήθος, τιμή, βασικές αρχές, μπορείς να γίνεις νικητής. Αυτό το τρόπαιο είναι ο δρόμος του νικητή», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Στη Μύκονο που υπάρχει λίγο παραπάνω καπιταλισμός από ό,τι πρέπει, γιατί είναι ένα νησί που είναι γεμάτο με καπιταλισμό, όμως ούτε αυτό είναι τυχαίο. Οι Μυκονιάτες εδώ και πολλές δεκαετίες πριν ήταν οι πιο φιλόξενοι άνθρωποι στο Αιγαίο. Αυτή η φιλοξενία, η ευγένεια, ο επαγγελματισμός, ο οποίος όσο περνάνε τα χρόνια υπάρχει ο φόβος να τον χαλάσει ο πλούτος, γιατί δυστυχώς ο πλούτος ο πολύς όταν δεν τον ζυγίζεις μπορεί να σε χαλάσει. Η δική μου ευχή είναι οι Μυκονιάτες να παραμείνετε στις ρίζες των προγόνων σας που σας έκαναν το πιο δημοφιλές νησί στον κόσμο. Πρέπει να κοιτάζουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, να τον βοηθήσουμε και να κάνουμε την ψυχή μας περήφανη με ανιδιοτελή αγάπη. Εγώ θα συνεχίσω αυτόν τον δρόμο που χάραξα, γιατί μέσα από τον δρόμο του νικητή με το τρόπαιο να περνάει από το νοτιότερο ως το βορειότερο σημείο της Ελλάδας, υπόσχομαι ότι θα δίνω σπίθα και έμπνευση στα παιδιά για να μπουν στον αθλητισμό με ήθος και βασικές αρχές και να θυμούνται τους γονείς τους».

Τέλος, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ υπογράμμισε: «Αν κυβερνούσα αυτή τη χώρα θα έκανα ποινικό αδίκημα την αγνωμοσύνη παιδιών προς τους γονείς. Εκτός αν οι γονείς είναι στις εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Οι περισσότεροι γονείς είναι αυτοί που μας έμαθαν στα πρώτα βήματά μας όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας και να μεγαλουργήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που στα οπαδικά συνθήματα έχω απαγορεύσει να βρίζουν ιερά σύμβολα. Γιατί οι γονείς είναι ιερά σύμβολα. Το τρόπαιο της αξιοπρέπειας και του ήθους έφτασε ως το Πατριαρχείο. Ο ίδιος ο Πατριάρχης είπε λόγια συγκινητικά που ακούμπησαν την ψυχή μας. Λόγια ενός τέτοιου σπουδαίου άνδρα που κάνουν αυτό το τρόπαιο ακόμη πιο σπουδαίο».