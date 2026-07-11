Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στο υπέροχο νέο παραμονής του Καταλανού στην ΑΕΚ έως το 2029 και στην καταστροφική εισήγηση του Γάλλου αρχιδιαιτητή...

Προφανώς και είναι λογικό να απασχολούν κυρίως στην καθημερινότητα της ΑΕΚ και να ενδιαφέρουν τον περισσότερο κόσμο, αν όχι όλους τη συντριπτική πλειονότητα αυτού, οι περιπτώσεις - υποθέσεις προσθηκών και ανανεώσεων σημαντικών πρωταγωνιστών στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο: δηλαδή για να κάνουμε σωστή αναφορά και... κουβέντα με απτά παραδείγματα, το ενδιαφέρον για τις υποθέσεις των Ορμπελίν Πινέδα και Λούκα Γιόβιτς είναι στο τοπ του ενδιαφέροντος του κοινού του Δικέφαλου και ξεπερνούν ακόμη και μεταγραφικές υποθέσεις. Ενώ διαφορετικές ήταν οι περιπτώσεις ανανεώσεων των Βίντα και Γκατσίνοβιτς, δίχως να θέλω να απαξιώσω, απλά είναι η πραγματικότητα γιατί οι πρώτοι δυο είναι σούπερ βασικές και σημαντικές επιλογές για το αγωνιστικό σχέδιο της Ένωσης και οι άλλοι προφανώς και γνωρίζουν ότι έχουν άλλον ρόλο στο αγωνιστικό, σημαντικό μεν, όχι πρωταγωνιστικό δε...

Ωστόσο προσωπικά εκτιμώ ότι το πλέον σημαντικό deal ανανέωσης, πάνω και από εκείνου και του Μάρκο Νίκολιτς, ήταν αυτό που περιμέναμε για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και το είχε προαναγγείλει ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της γνωστοποίησης της επέκτασης της συνεργασίας των πρωταθλητών με τον Σέρβο τεχνικό. Πρόκειται για τη σούπερ κίνηση του καλοκαιριού για την ΑΕΚ πάνω από οποιαδήποτε μεταγραφή - προσθήκη και αντίστοιχα ανανέωση διότι αποτελεί τον άνθρωπο άλλωστε πίσω από κάθε τέτοια υπόθεση... Θέλαμε σα ...τρελοί στον Δικέφαλο να κρατήσουμε έως το 2029 τον Νίκολιτς τον οποίο είχε βρει και εισηγηθεί να πάρουμε ο Ριμπάλτα! Αυτό θαρρώ είναι αρκετό να αναδείξει ότι είναι ο πιο σημαντικός προκειμένου έπειτα να επιτευχθούν τα σημαντικά deal που ακολούθησαν για τους κιτρινόμαυρους και να υποχρεώσουν όλους να αναγνωρίσουν τη δουλειά του.

Ο Ριμπάλτα για να καταλάβει και ο τελευταίος είναι ο αρχιτέκτονας, ή πιο σωστά, είναι ο ...σεναριογράφος και με τη βοήθεια του σούπερ παραγώγου που στηρίζει τις επιθυμίες του (Μάριος Ηλιόπουλος), γίνονται οι κατάλληλες κινήσεις: ιδανικός σκηνοθέτης στην πορεία (Νίκολιτς) και εξαιρετικοί πρωταγωνιστές (Γιόβιτς, Ρέλβας, Μαρίν, Βάργκα, Κάιρινεν και απογειώθηκαν και εκείνοι που ήταν ήδη στο ...καστ)! Χωρίς την ιδέα, το μυαλό κοινώς για να δημιουργηθεί όλο αυτό, δεν θα προέκυπτε η επιτυχία η που ακολούθησε και μάλιστα με τεράστια πίεση - υποχρέωση ανταπόκρισης με το καλημέρα τηε περσινής σεζόν για την ΑΕΚ, να τα θυμόμαστε και αυτά σε ένα τόπο που ο κόσμος του συνηθίζει να ξεχνάει και μάλιστα γρήγορα. Ιδανικό, εξαιρετικό και το καλύτερο μαντάτο του καλοκαιριού είναι για την Ένωση η ανανέωση του Ριμπάλτα σε απόλυτο βαθμό και δίχως καμία αμφιβολία.

Η λανθασμένη επιλογή των πρωταθλητών μοιάζει (και για μένα είναι) η στήριξη στον Στεφάν Λανουά ο οποίος αναμενόμενα προχώρησε στην εισήγηση έγκλημα, ή έκτρωμα, για αξιοποίηση του Έλληνα διαιτητή, αν είναι δυνατόν! Ωστόσο δεν τον κατηγορώ προσωπικά για αυτό διότι το γνωρίζαμε ότι εκεί θέλουν να την πάνε την κατάσταση και δεν το έκρυβαν κιόλας παρά το γελοίο της υπόθεσης αφού προηγήθηκε μια σεζόν που αναδείχθηκε το μείζον πρόβλημα της εγχώριας διαιτησίας. Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα επειδή στα play offs υπήρξαν ξένοι ρέφερι και σε όλα τα επίπεδα ήταν εντελώς αντίθετα τα τελικά νούμερα που εξέθεσαν ανεπανόρθωτα την ελληνική διαιτησία: κάρτες, κερδισμένα φάουλ, κανονική διάρκεια παιχνιδιού δίχως διακοπές με συνεχή σφυρίγματα: η νύχτα με τη μέρα η διαφορά στη διαδικασία με τους Έλληνες διαιτητές να εκτίθενται ανεπανόρθωτα...

Αντιλαμβάνομαι βέβαια πως και όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους έστω για τα βασικά αναγνωρίζουν ότι όποια απόφαση και να έπαιρνε η ΑΕΚ θα ήταν... χαμένη! Διότι και να μη στήριζε την επιλογή Λανουά η κιτρινόμαυρη διοίκηση θα της φορούσαν έναν άλλον που προφανώς δεν θα ερχόταν επειδή θα συνιστούσε εισήγηση της Ένωσης. Οπότε είναι λογικό να πάει η πρωταθλήτρια στην επιλογή στήριξης αυτού που προϋπήρχε για να δύναται να κάνει τις παρατηρήσεις σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι ΕΠΟ, Γκαγκάτσης και Λανουά έχουν την υποχρέωση να επιχειρήσουν να στηρίξουν τον Έλληνα διαιτητή όπως και όλες οι προηγούμενες διοικήσεις το ήθελαν και το προσπάθησαν. Δεν το έκαναν όμως και σωστά γιατί δεν είναι στο επίπεδο αυτό που πρέπει κάτι που ισχύει και τώρα για τον λόγο αυτό συνιστά κατά την άποψή μου λανθασμένη εισήγηση, έγκλημα για την ακρίβεια και δεν αφορά μόνο τον Δικέφαλο, αλλά συνολικά το πρωτάθλημα και την αξιοπιστία αυτού...

***Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην περίπτωση και του κεντρικού αμυντικού δίχως να λειτουργεί με το... πιστόλι στο κρόταφο για τη συγκεκριμένη περίπτωση μιας και ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας ο Ριμπάλτα έχει έτοιμο τον παίκτη και δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο 20ημερο να έχουμε λευκό καπνό και μια ακόμη προσθήκη.

*****Πολύ σημαντικό το ταξίδι του τροπαίου στην Κωνσταντινούπολη και στους Έλληνες εκεί, μπράβο στην ΠΑΕ και στον κ. Παντερμαλή για τα λόγια του εκεί...